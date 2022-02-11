Как влияет постковидный синдром на психику

Рекомендации психологов ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)»

Постковидный синдром – это последствия коронавирусной инфекции, при которой до 20% людей, перенесших коронавирусную инфекцию, страдают от долгосрочных симптомов. В десятой версии МКБ (международная классификация болезней) появился отдельный код для описания постковидного синдрома.

О том, что коронавирус может вызывать психологические проблемы даже после выздоровления, говорит множество зарубежных исследований. Так в журнале Lancet была опубликована статья ученых британского Оксфордского университета, где исследование выявилопочти каждому пятому пациенту диагностировали психическое расстройство, чаще всего это была тревожность, депрессия и бессонница.

Российские врачи тоже отмечают негативные последствия ковида для психики пациентов, однако единого мнения о том, что именно приводит к депрессии, пока нет.Цитируя слова председателя Московского городского научного общества терапевтов Павла Воробьева, «…есть такое заболевание, как «синдром хронической усталости». Оно практически совпадает по симптоматике с постковидным синдромом. У людей нарушается регуляция со стороны нервной системы. Им становится трудно дышать, сдавливает грудь, хотя изменений в легких вроде нет. Скачет давление и температура тела. Появляются желудочные проблемы. Бывает нарушение сна, панические атаки и депрессии. В контексте «постковида» их и надо рассматривать».

Таким образом, последние исследования зафиксировали, что после перенесенного ковида люди могут переживать:

Депрессию Нарушение в распознавании вкусов и запахов Тревогу Бессонницу Посттравматические симптомы Стресс Головокружение Когнитивные нарушения (нарушение с концентрацией внимания и памяти) Головную боль и судороги

Рекомендации психологической службы

ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)».

Что делать? Как помочь себе при заболевании Covid-19?

Поддерживать и не ругать себя, помнить о том, что все эмоции которые вы испытываете нормальны, в такой ситуации, нужно их проживать, а не подавлять эмоции.

Какие это могут быть переживания?

Гнев или разочарование. Человеку свойственны разного рода психологических защит и способах переживания стресса, однако самым частым вопросом задается: «Почему я?». Также наблюдаются попытки справиться с чувством несправедливости. Скорбь о потере своего здоровья и ресурсов. Столкновение со страхом смерти. Чувства вины и стыда от ощущения, что заболев, подводите всех. Страх о финансовом благополучии (отстранение от работы и т.д)

Ни в коем случае, не надо ругать себя за слабость и за плохое самочувствие.

Не нужно ничего пытаться «исправлять», нужно попытаться принять ситуацию и адаптироваться в ней, маленькими шагами идти к восстановлению, соблюдая указания врачей, позитивное мышление дает гормоны эндорфина, окситоцина, что способствует благоприятно на иммунитет и на организм в целом.

Практикуйте техники релаксации (медитация, йога, дыхательные упражнения)

Важно не игнорировать свое состояние, не надеяться на «авось», в случае ухудшения здоровья обратиться к врачу.

Как помочь близкому человеку, если он заболел Covid-19?

Дайте знать человеку, что вы рядом, можете его выслушать, когда он захочет поговорить. Спросите, можете ли вы чем-нибудь помочь. Не надо обесценивать чувства человека, вспомните о том, что все эмоции нужно проживать, а не подавлять. Не нужно нагнетать обстановку плохими новостями. Избегать фразы «не парься», «все хорошо» и.т.д., так как из-за таких банальных фраз, человеку возможно будет сложно говорить с вами о своих переживаниях.

Важно понимать, что постковид не опасен для окружающих. Во время этого периода вирусов в организме человека уже нет, а все симптомы обусловлены исключительно индивидуальной реакцией на перенесенное заболевание.

Таким образом, важно не допускать попадания коронавирусной инфекции в организм, проводить профилактические процедуры, укреплять иммунитет и ментальное здоровье.

Помните!

Эти меры являются психологической поддержкой, то есть это то, что вы можете сделать для себя и своих близких. Однако, если вы чувствуете, что не можете справится с ситуацией – не запускайте проблему, обратитесь за помощью к специалисту.

Здесь можно получить психологические услуги:

Республиканский телефон доверия: 8-800-100-3550

Всероссийский детский телефон доверия: 8-800-2000-122

ГБУ РС (Я) «Центр социально-психологической поддержки семьи и молодежи»: 8(4112)35-10-46, 8(4112)39-91-09.