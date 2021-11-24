Как власти Якутии готовятся к пожароопасному сезону 2022 года

Сегодня власти республики работают над планом мероприятий по совершенствованию системы охраны лесов, который до конца года утвердят у главы региона Айсена Николаева.

С проектом плана на рабочем совещании ознакомился Дмитрий Садовников. Первый вице-премьер республики заслушал предложения отраслевых ведомств и поставил задачи по доработке документа.

«При составлении плана мы учитываем мероприятия, которые будут способствовать увеличению оперативности реагирования на лесные пожары. Будем работать над увеличением численности лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, совершенствованием правил мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров», — прокомментировал Садовников.

После утверждения документа, в реализации плана будут задействованы все – от отраслевых республиканских министерств и комитетов ведомств до муниципальных образований.

Муниципалитеты должны предусмотреть в местных бюджетах средства на прокладку или обновление минерализованных полос и противопожарных разрывов в местах возможного перехода лесных пожаров к населенным пунктам. А региональные ведомства — сформировать схему базирования воздушных судов, задействованных в тушении, разработать маршруты авиационного и наземного патрулирования.

Отдельное внимание при составлении плана будет уделено совершенствованию нормативной правовой базы. Сегодня власти республики готовят предложения по внесению изменений в федеральные законы в части наделения регионов полномочиями по искусственному вызыванию осадков, а также по упрощению требований заправки воздушных судов на неподготовленных площадках.

Это не все мероприятия, которые войдут в общий план совершенствованию системы охраны лесов. С общим перечнем можно будет ознакомиться после утверждения документа.

Ожидается, что все эти мероприятия в комплексе помогут сократить площадь лесных пожаров в 2022 году, уменьшить ущерб от них, увеличить доли лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения.

Напомним, что в 2022 году из федерального бюджета на осуществление мер по охране лесов от пожаров республике предусмотрено 1 млрд 619 млн. руб., из которых дополнительное финансирование составляет 1 млрд 170 млн. руб. Из них на само тушение лесных пожаров пойдет 309,4 млн. руб., на мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров путем наземного патрулирования – 33,6 млн. руб., авиационный мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров — 640,5 млн. руб. На увеличение численности работников парашютно-десантной службы выделят 186,7 млн. руб., и число авиадесантников увеличат на 184 человек.