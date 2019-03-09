Как вести себя в гололед?

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, а именно неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии. Необходимо выбирать такую скорость движения, чтобы в случае возникновения опасности успеть

среагировать и предпринять меры вплоть до остановки.

Кроме того, водителям следует внимательно следить за своим самочувствием. В связи с изменением погоды возможны резкие перепады давления, которые могут привести к ухудшению состояния здоровья.

Госавтоинспекция призывает родителей уделять особое внимание перевозке несовершеннолетних. Необходимо помнить, что перевозить ребенка в машине следует только в детском удерживающем устройстве, пристегнутом ремнями безопасности.

Пешеходам следует переходить проезжую часть строго по пешеходному переходу и только на разрешающий сигнал светофора, предварительно убедившись, что транспортные средства остановились и уступают вам дорогу. В темное время суток, а так же во время снегопада используйте на одежде световозвращающие элементы, которые помогут обозначить вас на дороге.

Помните, что в условиях гололеда тормозной путь автомобиля увеличивается в несколько раз!

Фото @gibdd_ykt14