Как вести себя при встрече с бездомными собаками — советы кинологов

Многие просто не знают, как себя вести, если встретил бездомную собаку или стаю. В редакцию Sakhalife Российская кинологическая федерация прислала материал о том, как избежать встречи с ними и что делать, если бездомные собаки ведут себя агрессивно.

«Хочу отметить, что собаки никогда не нападают просто так. Как правило, если это одна особь, ей и самой страшно вступать в контакт с человеком, она постарается его избежать. Бывают, конечно, и ручные собаки, которые привыкли, что их чем-то подкармливают. Чаще всего собаки нападают из-за нескольких причин: если вы находитесь на территории, которую они считают своей, если животное голодное, больное или пытается защитить свое потомство. Если вы знаете, что где-то обитает свора собак, во-первых, избегайте это место, во-вторых, обязательно сообщите об этом в органы местного самоуправления с просьбой отлова и помещения животных в приют, а также проинформируйте органы государственного ветеринарного надзора. Не подкармливайте собак из жалости, так вы только создаете опасную ситуацию: собаки привыкнут, что их кормят на данной территории и могут начать ее защищать», – предупреждает президент Российской кинологической федерации Владимир ГОЛУБЕВ.

Меры безопасности

Наибольшую опасность представляют стаи собак: поэтому самое важное – это избегать встречи с ними. Уровень агрессии животных определяется не голодом, а степенью уверенности в себе, в своих силах. Большие стаи, имевшие опыт успешных покусов, могут быть опасны. Если вы заметили такую стаю, необходимо немедленно сообщить в органы местного самоуправления с просьбой отлова собак и помещения в приют. Обязательно избегайте мест, где обитают собаки.

Большую ошибку совершают те, кто жалеет бездомных собак и подкармливают их, обустраивая им теплые будки. Дело в том, что они не помогают бездомным собакам, а только усугубляют проблему. Когда собаки привыкают, что их кормят на данной территории, они начинают считать ее своей. Любое вторжение к ним может быть рассмотрено как опасность, они начнут защищаться и могут напасть, заметив чужака.

Единственный правильный вариант – это добиваться помещения таких собак в приюты. Так вы действительно можете им помочь, а не сделаете их объектом для вымещения чьей-то злости из-за того, что стая нападет на прохожего.

Как себя защитить

Как правило, если бездомная собака не проявляет интереса к человеку, то встреча с ней не представляет опасности. Не обращайте на нее внимания, проходите мимо. Если животное осторожно приближается к вам, слегка повиливая хвостом, то скорее всего это значит, что она надеется выпросить у вас еду. Но не стоит ее подкармливать, это чревато тем, что она будет считать территорию своим местом кормления и в случае кажущейся опасности будет ее защищать, проявляя агрессию к людям. Лучше сообщите в органы местного самоуправления об этой собаке.

Если собака двигается на вас рыча, при этом ее уши плотно прижаты к голове – это первый признак опасности. Не отвечайте агрессией и не пытайтесь ее спугнуть. Медленно уходите, не делая резких движений и не поворачиваясь к ней спиной, не делайте резких движений и тем более не убегайте.

Если собака начинает нападать, отбивайтесь от нее подручными средствами, постарайтесь удержаться на ногах. Обязательно защищайте шею – это наиболее уязвимое место, укусы в которое могут привести к смерти.

Встреча со стаей собак представляет наибольшую опасность. Если вы случайно с ними встретились, постарайтесь не обращать на них внимания и медленно уходите с территории, которую они считают своей. Не ведите себя угрожающе, не бегите и не провоцируйте собак. Самое важное правило – сохраняйте хладнокровие и спокойствие, не проявляйте страха и не давайте им понять, что вы напуганы. Если стая начинает вас облаивать, встаньте неподвижно спиной к дереву, забору или стене – так вы не дадите собакам вас окружить и сбить с ног. Постарайтесь сохранять хладнокровие, стойте в таком положении, пока стая не успокоится. Далее постарайтесь начать медленное движение, без резких рывков, обязательно следите, чтобы собаки не обходили вас со спины. Плавно перемещайтесь, пока не уйдете за пределы их территории.

Обязательно обучите этим правилам своих детей. Никогда не отпускайте детей одних в места обитания стаи, убедитесь, что ежедневный путь от дома до школы не проходит через подобные места. Обязательно обучите ребёнка, как взаимодействовать с бездомными животными. Знание этих правил могут спасти ему жизнь в экстренной ситуации.

Некоторые советуют носить с собой специальный прибор, который издает ультразвук или перцовый баллончик. Но данные средства не всегда могут помочь отпугнуть собак, бывает и такое, что мощности прибора не хватает, чтобы ультразвуком напугать целую стаю собак. Поэтому важно заботиться о своей безопасности заранее: сообщать о бездомных собаках ответственным органам, не подкармливать их и стараться избегать мест, где обитает свора.

Укус бездомной собаки опасен возможностью заразиться бешенством. Если на вас напала и укусила собака, после оказания первой помощи немедленно обратитесь в медучреждение. Вас осмотрят и произведут необходимые манипуляции. Даже если это была собака с биркой в ухе, лучше показаться врачу, не надеясь на то, что данное животное точно прошло вакцинацию.

Российская кинологическая федерация – одно из крупнейших в России общественных объединений, представляющее интересы более 5 миллионов владельцев собак по всей стране, 4 млн из которых активно вовлечены в научную, племенную или дрессировочную работу. В племенной книге РКФ зарегистрировано порядка 5,5 миллионов собак и 1,5 тысячи кинологических клубов, более 22 тысяч питомников из всех регионов страны. РКФ является единственным представителем России в Международной кинологической федерации (FCI), объединяющей более 90 стран мира.

Основная цель деятельности РКФ – развитие отечественной и мировой кинологии, популяризация и культивирование ответственного отношения к собакам, а также создание научной и нормативной базы для селекционной работы в сфере племенного собаководства. РКФ является оригинатором и держателем стандартов всех отечественных пород, ведет электронную базу племенных собак более чем 300 пород.

Ежегодно под эгидой РКФ в России проходит свыше десяти тысяч мероприятий. Активно ведется и развивается образовательная деятельность: при РКФ более 25 лет существует школа юного хендлера, ведет свою работу образовательный центр РКФ для самой разной аудитории.