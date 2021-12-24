Как вести бизнес без лишних затрат

Свое дело открывает большие возможности и перспективы. И если вы решили начать бизнес или уже успешно его развиваете и стремитесь улучшать условия, ждем вас в ведущем региональном банке АЭБ.

В Алмазэргиэнбанке можно бесплатно открыть счет для бизнеса без посещения офиса, и уже через 5 минут пользоваться реквизитами. Чтобы клиент сам смог убедиться в комфорте работы с АЭБ, банк предлагает подключить бесплатное обслуживание по пакету услуг «Для старта» с наиболее актуальными услугами.

Вы сможете пользоваться современным мобильным приложением, удобным интернет-банком. За каждым предприятием закрепляется менеджер, который помогает решить все возникающие вопросы, в том числе подобрать подходящий тариф под потребности вашего бизнеса.

Оставьте заявку на сайте Алмазэргиэнбанка по ссылке https://www.albank.ru/ru/corp/rko/open-account/

В АЭБ действуют 4 пакетных предложения, которые банк разработал на основе своего собственного исследования потребностей малого и среднего бизнеса.

* «Для старта»

* «Для развития»

* «Для бизнеса»

* «Для больших планов»

Алмазэргиэнбанк – это прежде всего республиканский банк, поэтому в основе пакетов заложена ориентация на локальный якутский бизнес и его потребности, отметил заместитель руководителя Управления маркетинга и развития продуктов Департамента корпоративного бизнеса Алмазэргиэнбанка Андрей Тастыгин. Он подчеркнул, что для банка важно поддерживать местное сообщество предпринимателей – АЭБ заинтересован в том, чтобы оно только росло и укреплялось.

«Наши предложения отличаются набором услуг, таких как платежи контрагентам и партнерам, переводы физическим лицам, условиями использования банковских карт для бизнеса и другими услугами. Однако все пакеты схожи в одном – с нами предприниматели избавятся от лишних комиссий и скрытых платежей и каждый месяц будут экономить деньги, которые потом смогут пустить на развитие дела. Также очень важно, что предприниматели получают возможность пользоваться льготным кредитованием с господдержкой, которое действует у нас в АЭБ», — сообщил Андрей Тастыгин.

Линейка услуг включает:

* Бесплатное открытие расчетного счета

* Бесплатное подключение и использование мобильного приложения “АЭБ Бизнес” и интернет-банка

* Регистрация ИП или ООО за 7 дней и без госпошлины – нужен только паспорт

* Бесплатные платежи внутри банка

* Бесплатные проверки надежности контрагентов

* Эквайринг без арендной платы за терминал и подключение

* Круглосуточная поддержка call-центра банка

АЭБ установил оптимальные лимиты на переводы физическим лицам без комиссии – за полгода можно выводить себе на личную карту до 1,8 млн рублей для ИП и ООО. При этом внутри банка клиенты всегда могут переводить средства полностью бесплатно. Подробнее о тарифах на официальном сайте albank.ru

Переводите бизнес в АЭБ и избавьтесь от лишних трат!