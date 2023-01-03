03.01.2023
09:27
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Красота & Здоровье
Как вернуться в форму после новогодних праздников: Советы от блогера
На зарядку становись, вместе с Алексеем Басылаевым:
Решил повторить за Рамзаном Кадыровым его 35 отжиманий на неполной амплитуде. Мы с ним примерно одного возраста, роста и веса. И я не скажу что даже неполных 35 отжиманий было очень легко для меня. А вообще я считаю он правильно делает что пропагандирует ЗОЖ!
Фото: соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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