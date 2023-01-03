Как вернуться в форму после новогодних праздников: Советы от блогера

На зарядку становись, вместе с Алексеем Басылаевым:

Решил повторить за Рамзаном Кадыровым его 35 отжиманий на неполной амплитуде. Мы с ним примерно одного возраста, роста и веса. И я не скажу что даже неполных 35 отжиманий было очень легко для меня. А вообще я считаю он правильно делает что пропагандирует ЗОЖ!