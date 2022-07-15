15.07.2022
22:00
238
Происшествия
Как верхоянцы спасли из воды собаку
Наши читатели отправили вот такие трогательные кадры спасения собаки из воды, сообщает тгк @vestiverkhoyanya. В центре села собака, спасаясь от наводнения, застряла в заборе. К ней на лодке подоспели люди. В результате собаку удалось вызволить на свободу. Этот факт вызвал трогательные эмоции у верхоянцев, которые выложили в различных социальных сетях эти кадры. Многие благодарили ребят за то, что они не прошли мимо. Фото от подписчика тгк @vestiverkhoyanya.
Фото: тгк @vestiverkhoyanya
Источник: тгк @vestiverkhoyanya
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