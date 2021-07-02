Как ведутся дорожные работы в Якутске?

Рекордные объемы дорожного ремонта

На территории городского округа до октября текущего года в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в нормативное состояние приведут 36 улиц общей протяженностью свыше 48 км. Кроме того, ремонт 8 улиц, протяженностью свыше 11 км., начнут в 2021 году и завершат последующие годы. Это проспект Ленина, улицы Ильменская, Можайского, Винокурова, Бабушкина, Труда, Нагорная, Пирогова. Плановый объем бюджетных средств на развитие улично-дорожной сети Якутска в рамках нацпроекта БКД на текущий год составляет 2,2 млрд рублей.

Отметим, объем выполняемой работы в этом году в два раза больше, чем показатель прошлого года. Индикатор дорожных работ прошлого года составлял 28 км., с учетом переходящих объектов. В строительный сезон 2021 года работы будут проведены на 44 объектах общей протяженностью 60 километров, с учетом переходящих объектов. Это исторически рекордные объемы дорожного ремонта и строительства для Якутска.

Кто подрядчики?

На сегодня, дорожные работы ведутся во всех округах и пригородах городского округа. На выполнение строительно-монтажных работ подрядными организациями определены АО РИК «Автодор», у которого 25 объектов протяженностью 24,9 км, ООО «Инвестдорстрой» с 2 объектами объемом 1,3 км., ООО «Дорстрой» — 1 объект протяженностью 4,2 км., ПАО «Дорисс» — 1 объект объемом 4 км., ООО ДРСУ «СЭТТЭ» — 1 объект протяженностью 3 км., ООО «Сельдорстрой» — 2 объекта объемом 2,7 км., ООО «Туймаада» — 2 объекта протяженностью 2,9 км. и ООО «Альянс – 2005» с 2 объектами протяженностью свыше 5 км.

Заместитель директора по дорожному строительству МКУ «Главстрой» Афанасий Александров отметил, что кроме ООО «Туймаада», все перечисленные подрядчики ранее осуществляли свою деятельность на улично-дорожной сети Якутска.

«У организации «Туймаада» в этом году два объекта в грунтовом исполнении – это объездная дорога в микрорайон Кангалассы и микрорайон «Тускул» Автодорожного округа. По работам данного подрядчика опасений по отставанию и выполнению качественной работы нет, а все остальные подрядчики по итогам предыдущих лет показали себя с положительной стороны, как добросовестные организации», — сказал заместитель директора.

Общая сумма муниципального контракта АО «РИК Автодор» на выполнение работ по дорожному строительству по всем 25 объектам составляет порядка 643 млн руб. По объектам подрядной организации заранее был сформирован общий график производственных работ. С мая, ремонтные работы с применением холодного ресайклинга, начаты с села Хатассы и закончатся в микрорайоне Марха. На сегодня, подрядчиком завершены асфальтирование дорог в Сайсарском округе, селах Хатассы и Пригородный.

«Чтобы не допустить перезагрузки и транспортировки тяжелой техники, начали дорожные работы с одного конца города, и будем передвигаться на другой конец. Крайние ремонтируемые улицы в этом году расположены в микрорайоне Марха. На сегодня, по всем объектам задействованы больше 30 единиц тяжелой техники и около 70 дорожных рабочих. Работы ведутся в круглосуточном режиме. Все объекты ремонтируются с применением технологии холодного ресайклинга», — сказал начальник ПТО АО «РИК Автодор» Николай Зыков.

Жители рады отремонтированным дорогам

Жители с. Хатассы положительно оценили работы заказчика МКУ «Главстрой» и подрядной организации АО «РИК Автодор», отмечая, что новый асфальт уложен качественно и в быстром темпе. Так, житель села Еремей Марков отметил, что сейчас поездка на общественном транспорте, автомобиле стала удобнее и комфортнее, чем раньше.

«Если в предыдущие годы, на разбитых дорогах часто ломались автобусы, то сейчас на общественном транспорте ездим с комфортом. Сильно удивили сроки выполнения работ. В короткие сроки качественно уложили два слоя асфальта. Проверки проводились регулярно. Хотелось бы, чтобы и в дальнейшем руководство города, также уделяла внимание пригородам Якутска, как и сейчас», — поделился со своим мнением житель, подчеркивая, что население села искренне благодарны за выполненную дорожную работу. «Когда дорожники работали в две смены — круглосуточно, никто из жителей не жаловался на шум, пыль, все отнеслись с пониманием», — добавил Еремей Марков.

Кроме объекта ул. Каландаришвили в с. Хатассы, на сегодня, работы ведутся еще на 22 объектах города. Работы по асфальтированию основной дороги завершены на 7 объектах. Это улицы Луговая, Шевченко, Широких-Полянского, а также Каландаришвили в селе Хатассы, Пляжная, Набережная и Совхозная в селе Пригородный.

Также, со своими впечатлениями о дорожных работах поделились жители ул. Луговая Автодорожного округа и Широких-Полянского Сайсарского округа.

«Работы у нас на улице Луговая начались также, в мае. Раньше вдоль дороги всегда стояла ужасная пыль. Сейчас, после ремонта дороги, стало намного чище и свежее. Отрадно, что во время выполнения работ, дорогу полностью не перекрывали, и это большой плюс для горожан. Благодарны за качественную и оперативную работу», — сказал житель Автодорожного округа Николай Михалев.

В свою очередь, жительница Сайсарского округа Анна Колосова выразила радость за ремонт ул. Широких-Полянского. «Жители Сайсарского округа очень довольны. Душа радуется, когда идешь по новой дороге. Раньше по этой дороге тяжело было проехать, сталкивались со множеством кочек, ям. Живу в Сайсарах больше 20 лет, и хочется отметить, что за такой длительный период, на нашей улице, впервые ведется такая масштабная дорожная работа», — рассказала горожанка.

Работы завершатся в октябре

Подготовительные работы на территории города проводятся на улицах Рыдзинского, Кутузова, Старый Покровский тракт, им. Ивана Кульбертинова, 40 лет Победы в селе Маган, 26 партсъезда и Молодежная в мкр. Кангалассы, а также на Олега Кошевого в мкр. Марха.

Дорожники подготавливают основания дорожной одежды на 4 объектах – Окружное шоссе, улицах Кутузова, Клары Цеткин и им. Ивана Кульбертинова. Работы по обустройству автобусных карманов, дорожных знаков, разметок ведется на улицах Луговая, Широких-Полянского, Шевченко, а также на улицах Каландаришвили в с. Хатассы, Пляжная, Набережная, Совхозная в с. Пригородный и на подъездных дорогах к кварталу для многодетных семей в с. Тулагино.

Необходимо отметить, что по заключенным муниципальным контрактам предусмотрено выполнение части работ по благоустройству и освещению улиц. Согласно графику производственных работ, дорожные работы должны завершиться до конца октября.

Кроме асфальтирования 32 дорог, в этом году работы в грунтовом исполнении будут проведены по улицам Объездная в мкр. Кангалассы, Ойунского, Сидора Алексеева в с. Хатассы и им. Иосифа Николаева в мкр. «Тускул» Автодорожного округа, общим индикатором 5,6 км.

В этом году завершается масштабный капитальный ремонт Окружного шоссе, который является переходящим объектом с прошлого года. Данный объект станет современной 4-х полосной магистралью с велосипедной дорожкой вдоль улицы.

Как сообщил заместитель директора по дорожному строительству МКУ «Главстрой» Афанасий Александров, ремонт в 4-х полосном исполнении, в будущем будет проводиться на объектах: проспект Ленина, улица Можайского на участке от ул. Пилотов до мкр. Марха, улицы Пояркова и Богдана Чижика. Велодорожки, также, будут обустроены на пр. Ленина и на ул. им. Ивана Кульбертинова.

Контроль за качеством работ

В первом и втором кварталах текущего года, заказчиком дорожных работ МКУ «Главстрой» произведены выезды по 45 объектам 2019 и 2020 годов. Проверены выполнения гарантийных обязательств подрядными организациями. Всего выявлено 604 гарантийных случая. Из них на данный момент устранено 535 замечаний. Согласно графику, в срок до конца июля подрядчиками должно быть устранено еще 69 замечаний.

Отметим, по результатам первого этапа проверки дорожных работ, 24 и 25 июня, экспертами Дальневосточного филиала Российского дорожного научно-исследовательского института (РосдорНИИ) отмечены хорошие показатели выполнения документаций и дорожных работ в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в городе Якутске.

Всего за пять лет реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Якутске с 2019 по 2024 годы будут приведены в нормативное состояние 85 % дорог.