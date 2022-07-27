Как вакцинация от гриппа и COVID-19 сказывается на здоровье мамы и малыша?
В рамках года Матери в РС (Я) Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики Здоровая Якутия, продолжает раскрывать тему беременности и родов.
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Вакцинация от гриппа и COVID-19, как они сказываются на здоровье мамы и малыша, и какие есть обязательные прививки при беременности?
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На эти вопросы ответила врач-терапевт Центра — Гаврильева Алена Владимировна.
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Женщинам, привитым от ковид, прекращать кормление грудью не нужно, так как компоненты вакцин не способны попасть в грудное молоко и не причинят вреда ребенку. Более того, у вакцинированных матерей имеются антитела, которые могут способствовать защите ребенка от заражения.
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Вакцинация беременных против гриппа не может быть противопоказанием, не оказывает влияния ни на состояние беременной, ни на плод. Но вакцинация от гриппа не проводится в 1 триместре беременности. Вакцинация от гриппа снижает риск серьезных осложнений и длительных заболеваний.
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Обязательных прививок во время беременности нет. Но по эпидемиологическим показаниям некоторые вакцины можно ставить: это вакцинация от гриппа, против гепатита В (женщинам, входящим в группу повышенного риска по инфицированию гепатитом В). Дифтерия, столбняк — вакцинация проводится в случае травмы и укуса животных (экстренная профилактика), коклюш-вакцинация возможна после 27 недели беременности.
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Категорически нельзя при беременности проводить вакцинацию против туберкулеза (БЦЖ), менингокковой инфекции, кори, краснухи, паротита, ветряной оспы, брюшного тифа.
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Вакцинация – это важно! Если планируете беременность, убедитесь в том, что ваш организм под защитой.
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Минздрава РС(Я)
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