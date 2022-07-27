27.07.2022
10:37
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Красота & Здоровье

Как вакцинация от гриппа и COVID-19 сказывается на здоровье мамы и малыша?

В рамках года Матери в РС (Я) Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики Здоровая Якутия, продолжает раскрывать тему беременности и родов.



Вакцинация от гриппа и COVID-19, как они сказываются на здоровье мамы и малыша, и какие есть обязательные прививки при беременности?



На эти вопросы ответила врач-терапевт Центра — Гаврильева Алена Владимировна. 

Женщинам, привитым от ковид, прекращать кормление грудью не нужно, так как компоненты вакцин не способны попасть в грудное молоко и не причинят вреда ребенку. Более того, у вакцинированных матерей имеются антитела, которые могут способствовать защите ребенка от заражения.

Вакцинация беременных против гриппа не может быть противопоказанием, не оказывает влияния ни на состояние беременной, ни на плод. Но вакцинация от гриппа не проводится в 1 триместре беременности. Вакцинация от гриппа снижает риск серьезных осложнений и длительных заболеваний.

Обязательных прививок во время беременности нет. Но по эпидемиологическим показаниям некоторые вакцины можно ставить: это вакцинация от гриппа, против гепатита В (женщинам, входящим в группу повышенного риска по инфицированию гепатитом В). Дифтерия, столбняк — вакцинация проводится в случае травмы и укуса животных (экстренная профилактика), коклюш-вакцинация возможна после 27 недели беременности.

Категорически нельзя при беременности проводить вакцинацию против туберкулеза (БЦЖ), менингокковой инфекции, кори, краснухи, паротита, ветряной оспы, брюшного тифа.

Вакцинация – это важно! Если планируете беременность, убедитесь в том, что ваш организм под защитой. 

 

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Минздрава РС(Я)

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