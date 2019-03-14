Как в Якутске решают проблемы преступности

По поручению главы города Якутска Сарданы Авксентьевой, 14 марта состоялось заседание Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при Окружной администрации города Якутска. В заседании под председательством начальника управления взаимодействия с правоохранительными органами и противодействию коррупции Евгения Алешина приняли участие представители Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Саха (Якутия), руководители структурных подразделений Окружной администрации, управлений округов и пригородов.

По вопросу о состоянии работы и принимаемых мерах по социальной адаптации и реабилитации граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации, ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера, выступили начальник управления взаимодействия с правоохранительными органами и противодействию коррупции Евгений Алешин и руководитель ГКУ РС (Я) «Управление социальной защиты населения и труда города Якутска при Министерстве труда и социального развития Республики Саха (Якутия)» Семен Матвеев.

Как сообщил Евгений Алешин, Окружная администрация города Якутска реализует полномочия органов местного самоуправления по профилактике правонарушений в рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории городского округа «город Якутск» на 2018-2022 годы», утвержденной 6 декабря 2017 года. В рамках реализации программы в 2018 году Окружной администрацией города Якутска оказана муниципальная поддержка (субсидия) Общественной организации социальной защиты граждан, склонных к употреблению психоактивных веществ, и реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы «АЛМАЗ» в Республике Саха (Якутия) в размере 500 020 рублей. В 2019 году на оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в профилактике правонарушений, бюджетом городского округа «город Якутск», предусмотрено финансирование в размере 1 млн. 435 тыс. 500 рублей.

Руководитель Управления социальной защиты населения и труда города Якутска при Министерстве труда и социального развития РС (Я) Семен Матвеев отметил, что Управление регулярно учувствует в Днях открытых дверей в исправительных колониях, где информирует о порядке и условиях оказания адресной материальной помощи. Также Семен Матвеев сообщил, что совместно с Министерством труда и социального развития РС(Я), МВД по РС (Я) и УФСИН России по РС (Я) они проводят работу, направленную на создание условий социальной адаптации и интеграции в обществе граждан, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в том числе, освобожденных из мест лишения свободы.

Вторым вопросом члены Межведомственной комиссии рассмотрели профилактику правонарушений на подведомственных территориях управлений округов, пригородных сел и поселений. По данным информационного центра МВД по РС (Я) за 2018 год на территории городского округа «город Якутск» было зарегистрировано 5065 преступлений, что на 8,2% меньше по сравнению с предыдущим годом.

В ходе заседания было отмечено, что управления округов, пригородных сел и поселений проводят совместную работу с правоохранительными и надзорными органами: выходят на рейды, участвуют в профилактических мероприятиях, проводят мероприятия по первичной профилактике правонарушений, ведут работу с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, социально неблагополучными, несовершеннолетними, состоящими на учетах ПДН и КДН, лицами, освободившимися из мест лишения свободы.

В целях реализации на территориях округов, пригородных сел и поселений профилактических мероприятий, руководителям управлений поручено уточнить планы работ по профилактике правонарушений на 2019 год, организовать взаимодействие с действующими на территории общественными объединениями граждан по охране общественного порядка (народными дружинами), в случае их отсутствия рассмотреть возможность создания народной дружины на подведомственной территории.

С информацией об исполнении наказаний в виде обязательных и исправительных работ на территории города Якутска выступила исполняющая обязанности начальника Межрайонной уголовно-исполнительной инспекции Варвара Аммосова. По ее словам, наиболее часто осужденные признаны виновными по составам преступлений, предусмотренных статьями УК РФ, как неуплата средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей, кража, незаконное хранение, приобретение, переработка наркотических веществ, умышленное причинение легкого вреда здоровью и другие.

С каждым годом, проблема трудоустройства осужденных к исправительным работам остается наиболее острой и актуальной. За 2018 год были рекомендованы к исправительным работам 265 осужденных, среди которых двое несовершеннолетних. За прошедший год на территории города Якутска трудоустроены 33 осужденных, что составляет 13 % от общего числа. Кроме того, 135 осужденных (51 %) трудоустроились самостоятельно.

По вопросу о работе с исправительными учреждениями УФСИН России по Республике Саха (Якутия) в сфере закупки товаров, работ и услуг проинформировали начальник отдела организации трудовой занятости специального контингента УФСИН России по РС(Я) Алексей Мальцев и начальник Управления муниципальных закупок Окружной администрации города Якутска Светлана Антонова.

«Высокий уровень неработающих осужденных создает серьезные проблемы для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации при решении задач по трудоустройству лиц, освободившихся после отбытия наказаний. Значительный перерыв в трудовой деятельности и отсутствие профессиональных навыков у этой категории граждан, затрудняют их трудоустройство и создают социальную напряженность в регионе, так как потребность в материальном и финансовом обеспечении вынуждает их решать эти проблемы криминальными способами, что приводит к росту рецидивной преступности», — сказал Алексей Мальцев.

Возможность трудиться является также и материальной гарантией обеспечения гражданских прав осужденного. В соответствии с ч. 3 ст. 104 УИК РФ время привлечения осужденных к оплачиваемому труду засчитывается им в общий трудовой стаж и учитывается при начислении им пенсии. Неработающий осужденный лишается права на получение пенсии при достижении им пенсионного возраста.

Согласно ст. 103 УИК РФ, каждый осужденный обязан трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией исправительных учреждений. Обязательное привлечение осужденных к общественно полезному труду способствует их исправлению, положительно влияет на морально-психологический климат среди спецконтингента, повышает их личные и профессиональные качества, является одним из важных факторов дальнейшей ресоциализации осужденных после отбытия наказания и их быстрой адаптации к жизни в обществе.

В настоящее время в исправительных учреждениях УФСИН России по Республике Саха (Якутия) трудоустроено 588 человек или 24,47 % от общей численности подлежащих обязательному трудоустройству. Российское законодательство не предусматривает для работодателя обязанности предоставлять рабочие места для осужденных, в связи с чем изыскание объектов трудоустройства осужденных к лишению свободы проблематично.

Начальник управления взаимодействия с правоохранительными органами и противодействию коррупции Евгений Алешин предложил рассмотреть возможности привлечения некоммерческих организаций к работе по социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера. Также следует организовать системное направление сведений о лицах, освобождаемых из мест лишения свободы, с целью своевременного выявления необходимости проведения мероприятий по социальной адаптации, ресоциализации.