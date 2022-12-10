Как в Якутске развели пенсионерку по схеме «Ваша дочь виновна в ДТП»

. В Якутске участились случаи телефонного мошенничества в отношении пенсионеров и лиц пожилого возраста, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Якутское». Злоумышленники используют для обмана схему «Ваш родственник стал виновником ДТП».

Вечером 71-летней жительнице г. Якутска на домашний телефон позвонили неизвестные и сообщили, что её дочь стала виновницей ДТП, так как переходила дорогу в неположенном месте. Мужчина сообщил, что теперь ей грозит тюремный срок. Затем он передал трубку якобы «дочери» пенсионерки, которая плакала и просила перечислить любую сумму. При этом звонившие попросили потерпевшую, чтобы она в течение часа никому не отвечала на звонки.

Испуганная пожилая женщина сказала, что может отдать все имеющиеся сбережения в размере 90 тысяч рублей. Через несколько минут к ней в квартиру пришел мужчина-курьер, которому она передала всю сумму. После чего мошенник, сообщивший об аварии, перестал выходить на связь.

Уважаемые горожане, если вы получили подобный звонок, помните, что прежде всего, вам необходимо успокоиться и перезвонить родственнику о котором идет речь, либо обратитесь в полицию по телефону: 102 или 112. Ни в коем случае не переводите деньги, следуя инструкциям незнакомцев по телефону!