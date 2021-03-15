Как в Якутске придерживаются «сухого закона» после 8-ми?

В Якутске за минувшие выходные сотрудниками полиции МУ МВД России «Якутское» в ходе оперативно-профилактической операции «Жилой сектор» выявлены 11 фактов незаконной реализации алкогольной продукции.

Так, в продуктовых магазинах и барах, расположенных на улицах Каландаришвили, Мелиораторов, Богатырева, Кржижановского, Лермонтова, Горького, Пилотов, С. Данилова, Жорницкого и в п. Жатай, выявлены девять фактов реализации алкогольной продукции в неустановленное время. Всего на месте изъято 62 литра алкогольной продукции.

Также во дворе жилого дома на ул. Каландаришвили 37-летний мужчина осуществил продажу алкоголя из принадлежащей ему автомашины. На месте изъято 86.9 литров спиртосодержащей продукции.

По данным фактам в отношении правонарушителей составлены административные протоколы по ст.14.2 «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена» и по ч.1 ст.14.17.1 «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами» Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Кроме того, в баре, расположенном на ул. Авиационная, выявлен факт продажи алкоголя несовершеннолетнему. 33-летний продавец реализовал алкоголь подростку, не поинтересовавшись его возрастом и документами. Составлен административный протокол по ч.2.1 ст.14.16 КоАП Российской Федерации «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».