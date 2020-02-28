Как в Якутске бандиты воровали платежные терминалы

Прокуратура Якутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению 33-летнего ранее судимого Ч. в совершении восьми эпизодов преступления, предусмотренного п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой), 22-летнего Т. – в совершении пяти эпизодов преступления, предусмотренного п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ, 24-летнего К. – в совершении восьми эпизодов преступления, предусмотренного п.п. «а, в» ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину).

По версии следствия, обвиняемый Ч. из корыстных побуждений решил создать устойчивую организованную группу для совершения краж информационных киосков, установленных в помещениях магазинов и баров, в которую были вовлечены гр.гр. Б и Т. Кроме того, Б., действуя согласно отведенной ему преступной роли, осознавая, что вдвоем с Т. совершить кражу информационного киоска они не смогут, предложил своему знакомому К., имеющему автомобиль, принять участие в совершении краж.

Обвиняемый Ч. составил список адресов, где установлены информационные киоски, которые необходимо похитить, и осуществлял общее руководство действиями других участников группы.

В период времени с 16 февраля по 10 марта 2019 года обвиняемые под видом работников технической поддержки, в присутствии посетителей вынесли из баров и магазинов восемь информационных киосков (терминалов), с находящимися внутри денежными средствами. Киоски использовались в качестве лото, работали на прием и выдачу денежных средств, перевод электронных денег.

После хищения киоски вывозились в различные места, где из них путем взлома изымались находящиеся в них денежные средства.

Общая сумма похищенного составила свыше 106 тыс.руб., с учетом стоимости самих киосков общий размер причиненного владельцам ущерба составил более 1 млн. 306 тыс. рублей.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

В отношении обвиняемого Б. уголовное дело выделено в отдельное производство.