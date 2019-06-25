Как в Якутии решить проблему бедности?

Меня часто спрашивают, что по поводу того или иного события думает Первый Президент Республики Саха Михаил НИКОЛАЕВ, в аппарате которого я работаю вот уже около десяти лет. В многочисленных интервью, публичных выступлениях Михаил Ефимович достаточно подробно и открыто изъясняет свою позицию. Тем не менее считаю нужным, еще раз коснуться одного из самых важных на мой взгляд вопросов – вопроса благополучия граждан.

За фасадом громких, ярких проектов и инициатив, таких как Международные спортивные игры «Дети Азии», создание АК «АЛРОСА» и Академии Наук республики, строительство Медицинского центра, самых больших зданий нашего университета, уникального водовода в заречные районы, разработки и подписания судьбоносных в масштабе всей России документов таких как Федеративный Договор, Конституция РФ (М.Е. Николаев был членом Конституционной комиссии) и многих-многих других дел, мы зачастую не замечаем самую главную цель всей его жизни – благополучие всех жителей нашей республики основанное на созидательном труде на своей земле и своими силами.

Общение с творцами и активными участниками тех событий, участие в деятельности Библиотеки-архива Первого Президента, огромный массив информации при подготовке биографической книги-фотоальбома «Путь созидания» позволяют мне утверждать, что именно забота о людях является характерной чертой и особенностью государственной деятельности Первого Президента Республики Саха.

Впервые возможность реализовать свои идеи в государственном масштабе он получил в 1979 году, став министром сельского хозяйства республики. Возглавляемое им ведомство стало главным министерством для сельчан, не только из-за того, что большинство сельских жителей работало так или иначе в сельском хозяйстве, но в первую очередь из-за того, что министерство в те годы взяло на себя небывалые обязательства по улучшению условий не только работы, но и проживания сельских жителей, оплаты труда, благоустройства сел, строительства школ и жилых домов, подготовки кадров. Впервые была введена практика горячих обедов для работников животноводства. Проявились такие качества Михаила Ефимовича, как забота о человеке, высокая социальная ответственность и нравственное служение обществу, его нуждам чуть позже ставшие характерной особенностью его Государственной политики на посту президента.

Проблема бедности населения, поставленная в статье, к сожалению, не до конца осознается, поэтому хотелось бы выяснить, действительно ли стоит перед нашим современным обществом данная проблема и какова ситуация в масштабе России и республики? 7 мая 2018 года Президент России Владимир Путин подписал майский Указ, в котором ставится цель снижения уровня бедности вдвое. Срок исполнения — до 2024 года. По данным Росстата за январь—сентябрь 2018 года, 19,6 млн россиян имели доходы ниже прожиточного минимума, это составляет 13,3% населения. В том же году выступая на панельной дискуссии «Социальная триада: демография — занятость — доходы» на Гайдаровском форуме, Вице-премьер страны Татьяна Голикова заявила, что те меры, которые у нас принимаются, не дают возможности дотянуть снижение уровня бедности в два раза. К бедным относятся те люди, чей доход ниже прожиточного минимума, установленного для региона, в котором они проживают.

В 2018 году в республике органами статистики было зафиксировано с доходами ниже прожиточного минимума (в среднем 16 511 рубля в 2018 году) 183600 человек (19%). Из них 95 024 детей, что составляет около 38% от общего количества детей республики. Из более 250 000 семей, проживающих в республике, 45133 (18%) имеют доходы ниже прожиточного минимума. Вместе с тем по данным Росстата за четвёртый квартал 2018 года, половина российских семей (48%) не имеет средств для покупки товаров длительного потребления и располагает доходами, позволяющими приобретать только еду и одежду. Эти данные подтверждают результаты исследования, проведенного Центром стратегических исследований нашей республики еще в 2016 году. В ходе данного исследования в селе Кысыл Сыр Намского района РС(Я) было опрошено 20 домохозяйств, 47% из которых отметили что денег не хватает и им приходиться экономить на еде. В основных выводах исследования было отмечено, что для преобладающей доли семей покупка продуктов питания является основной статьей расходов. Причем эти расходы составляют от 50% до 80% семейного бюджета.

Можно сказать, что в нашем Ленском Крае свое документальное подтверждение проблема бедности получила с присоединением северных территорий в состав России. Первая челобитная на имя российского царя, написанная намским тойоном Никой Мымаховым (1660-1663 г.г.), с подписями 104 якутов и в основном касалась вопросов экономического характера. Целью поездки кангаласского князца Мазары Бозекова в Москву для встречи с царем Федором Алексеевичем также было желание снизить ясачное бремя. Известен исторический факт, что в 1768 году правнук Тыгына, князец Софрон Сыранов поехал в Москву, добился личной аудиенции у Екатерины II и высказал прошение наслегов Ботурусского, Намского, Кангаласского и Олекминского острогов об улучшении жизни и предоставлении якутам возможности получать образование. В силу исторического развития данные инициативы носили локальный характер и в основном касались вопросов распределения благ, добываемых исконными отраслями.

В 1897 году удельный вес якутов среди занятых животноводством составлял — 95,8%, земледелием – 58,8%, рыболовством и охотой – 69,4%, строительством и ремонтом жилья – 93,6%, извозным промыслом – 82,8%, поденными работами – 95,4%. Крайне низкая продуктивность скотоводства и земледелия, низкая платёжеспособность населения привели к тому, что по данным исследователя И.И. Майнова (1912 г.) преобладающее большинство улусного населения почти всю жизнь вело полуголодное существование. Бедственное положение местных жителей достигло такого масштаба, что губернатор И.И. Крафт, возглавлявший Якутскую область в 1907-1913 гг., намеревался провести своеобразную реформу для «улучшения быта местного населения и поднятия ее благосостояния».

Алексей Елисеевич Кулаковский в письме Якутской интеллигенции способность народа «извлекать полезное из окружающей природы», а проще говоря экономический вопрос называет вопросом жизни или смерти народа. С такой постановкой вопроса в начале 20-х годов XX столетия соглашалось и новое руководство республики. Задачу поднять благосостояние народных масс Якутии поставило перед собой молодое автономное правительство республики. В статье «Якуты», изданной в 1919 году М.К. Аммосов писал: «200-тысячный якутский народ находится перед непосредственной опасностью вымирания…». Вместе с развитием таких традиционных отраслей как скотоводство, земледелие М.К. Аммосов, П.А. Ойунский и соратники думали над «развитием мощных очагов обрабатывающей и иной отрасли промышленности», в том числе добывающей промышленности. На практике же, спешно проведенная сплошная коллективизация, так называемое «поселкование», лишь усугубили и без того критическое состояние жителей послереволюционной республики. Трагической кульминацией стали события военных лет, в те годы в Якутии от голода и болезней умерло больше (58 962 человек), чем тех, кто погиб на войне (37 965 человек). Гибель почти четверти населения, причем самой продуктивной его части, не может не оставить глубокий и болезненный след в народной памяти. Если есть генетическая память народа, то мы с молоком матери должны были впитать боязнь смены уклада жизни, смены места жительства и ремесла.

Ситуация в экономике более или менее стабилизировалось в начале 70-х годов. В 1985 году денежные доходы населения в Якутской АССР были выше средних по РСФСР в 1,86 раза. При этом обращает на себя внимание резкая дифференциация душевых доходов в разрезе районов республики. Ниже среднего по ЯАССР уровень душевых доходов в двадцати трех районах из тридцати четырех. Экономист, исследователь Л.А. Костин в докладе «Проблема занятости и особенности ее решения в условиях Крайнего Севера» пишет, что по последней переписи населения 1989 года доля якутов среди всех занятых в народном хозяйстве составляла 29.3%, в т.ч. в промышленности 13,3%, в строительстве 11.1%, на транспорте 4,8%, в сельском хозяйстве 78,4%. Можно сделать вывод, что и в Советское время местное население в большинстве своем работало в отрасли с низкой доходностью.

Статья вторая Конституции Республики Саха (Якутия), принятой Верховным Советом республики 4 апреля 1992 года, гласит: «Государство имеет основной целью и задачей создание условий для материального благосостояния и духовного развития народа, равных возможностей всем гражданам». Кроме указанных в Конституции целей и задач, и морально-психологической ответственности руководства республики, у государств есть и другие, вполне прагматические, причины беспокоиться о проблеме бедности. По мнению исследователя Аны Ревенги и ее коллег, внутристрановое неравенство препятствует выработке общих целей развития разными слоями общества, консервирует имеющиеся проблемы и мешает самореализоваться большому числу талантливых людей, снижая таким образом общую продуктивность экономики. Премьер-министр Дмитрий Медведев дает такое определение: «… бедность является оборотной стороной недоразвитости в экономике», в подтверждение этого министр экономического развития России Максим ОРЕШКИН констатирует, что бедность «мешает экономическому росту».

Как видим перед нашим обществом и государством в начале XXI века стоят практически те же задачи, которые стояли в начале XX века. Ведь одной из семи стратегических задач развития Якутии действующего Главы Республики Саха (Якутия) Айсена Сергеевича НИКОЛАЕВА является увеличение доходов якутян. Недавние события, связанные с оптимизацией и стандартизацией в сфере культуры и образования, показали насколько уязвимо наше даже минимальное благополучие. Сейчас, республика получает треть дохода своего бюджета в виде дотаций и субвенций из Федерального Бюджета, а доходная часть бюджета республики составляет только четверть своего триллионного ВРП.

В труднейший период начала реформ в СССР, затем распад громадного и мощного государства вызвали цепную реакцию социальных проблем, среди которых самой зловещей и разрушительной стала проблема бедности, с ней столкнулось практически все население постсоветского пространства. В этой обстановке, когда территории страны были откровенно брошены на выживание Михаил Ефимович Николаев, как руководитель республики, принял мужественное решение, на 1-м съезде народных депутатов РСФСР 24 мая 1990 года он прямо сказал, что пришло время создать такой механизм, который позволит самим решать вопросы возрождения своей нации.

И это было не голословное заявление. Мы не только выдержали эти испытания, но в те годы произошел качественный скачок и в нашем самосознании и во всех направлениях социально-экономического развития. Государственная власть республики последовательно приняла жизненно важные решения с целью обезопасить и дать новые возможности своим гражданам. Декларация “О Государственном суверенитете Якутской-Саха ССР” от 27 сентября 1990 года выразила волю всех народов республики к самоопределению, социально – экономическому прогрессу, культурному возрождению, повышению уровня жизни; Закон «О государственном статусе Якутской-Саха Советской Социалистической Республики» от 26 февраля 1991 года и закон «О собственности Якутской-Саха Советской Социалистической Республики» от 02 марта 1991 года, а также Указ Президента Российской Федерации Б.Н. ЕЛЬЦИНА “О полномочиях Якутской-Саха ССР в распоряжении природными ресурсами республики” от 1 декабря 1991 года и т.д. имели громадное значение в экономическом развитии, однако, на мой взгляд самое главное их значение – это то, что они стали основой нашего нового менталитета, нашего самопознания и самоуважения.

На этой основе, постепенно воздвигался фундамент благополучия народа. В первую очередь это была забота о старшем поколении и о детстве. Возникли новые институты государственного управления, для пенсионеров был создан республиканский департамент пенсионной службы, фонд социального страхования и самые незащищенные слои населения вовремя получали пенсии и выплаты. Северный завоз, обеспечение жизненно необходимыми ресурсами шли бесперебойно. Строились дома, школы, создавались предприятия. Сегодня, куда бы ты ни приехал, по всей республике обязательно найдутся люди, семьи, целые села благодарные Первому Президенту за медицинский центр, за бесплатное лечение и обучение, за повышенные пенсии, за совершенно новые отрасли и направления работы и т.д. Кажется, что нет в республике человека в чьей жизни Михаил Николаев не принял прямого участия. А сколько сделал для возрождения самобытной культуры и искусства, традиций народа?

С исторической точки зрения, с точки зрения будущего Первый Президент Республики Саха Михаил Николаев ЗАЛОЖИЛ В СОЗНАНИЕ СВОЕГО НАРОДА КОД РАЗВИТИЯ. Только правитель с высочайшим осознанием своей ответственности за будущее народа, может сам лично контролировать, осуществлять и направлять такие важные для развития направления как культура, образование, здравоохранение, экология. И не просто заниматься рутинным контролем текущей работы, а стараться выводить их на совершенно новый уровень, максимально возможный с прицелом на лучший мировой опыт. Сейчас многие не знают, но Первый Президент республики сам лично настоял и контролировал проведение первой в Якутии операции на открытом сердце. Мало того, во время операции он находился в операционной и переживал, радовался успеху медиков. И такие прорывные, прогрессивные решения воплощались практически во всех отраслях хозяйства.

В моем поколении и в предыдущем есть много людей, которые в свое время последовали призыву Михаила Ефимовича, и они сейчас творят новую историю Якутии. Это наши ученые генетики – Михаил Николаев, открыл отделение генетических исследований в Медицинском центре, наши IT-шники – Михаил Николаев стоял у истоков компьютеризации республики, наши музыканты виртуозы – Михаил Николаев создал Высшую школу музыки, наши огранщики, ювелиры, модельеры, работники кино, список можно продолжать и продложать. Михаил Николаев никогда не собирал крохи для минимального благополучия своего народа. Всеобщее высшее образование, международные связи, новые технологии и новаторство, высочайщая культура, дисциплина и трудолюбие вот что олицетворяет собой Первый Президент Республики Саха Михаил Ефимович Николаев.

Да, в нашем сознании глубоко сидит боязнь перемен. Мы не забыли чем обернулость изменение уклада жизни в тридцатых годах прошлого столетия. Да, многие из нас считают, что народ саха – скотовод и боится потерять идентичность если поменяет исконное занятие. Но что бы мы ни думали и что бы ни делали реальность такова, что при существующем укладе жизни, наше и последующее поколение не сможет победить бедность. А значит как и сто лет назад вопрос выживания этноса так и останется не решенным. Но код развития заложенный Первым Президентом уже глубоко сидит в нашем сознании и он проявляется в наших детях и внуках. Уже выросли, стали взрослыми участники первых Международных Игр “Дети Азии”, растет поколение детей, чьи родители учились в Центральных Вузах и за рубежом, многочисленные участники проектов Первого Президента таких, как олимпиада “Туймаада”, форум “Ленский Край”, сеть “Президентских школ” и т.д. Если в начале 90-х годов было очень важно сохранить и возродить нашу самобытную культуру, то в настоящий период мы подошли к другому более важному этапу – формированию менталитета развития личности. Это очень важно для нас в настоящий момент, ведь не секрет, что во многих из нас еще жив, еще не погас менталитет выживания, приспособленчества.

Мы видим молодые ростки, сейчас приходит поколение с совершенно другим менталитетом, открытым взглядом и храбрым сердцем, вооруженное новыми знаниями, умеющее общаться с миром. Формирование нового менталитета развития – это великая духовная сила нашего народа еще не полностью раскрытая, которая поможет каждому из нас раскрыть свой талант и способности, жить жизнью наполненной реальными полезными делами. Наш собственный пример и бережная уважительная забота о наших детях, о будущем поколении поможет всем нам добиться своими силами подлинного благополучия. Мы знаем свои силы и возможности. А там где есть благополучие, там нет бедности.

Мы народ созидатель, наши предки своим трудом создали свое благополучие. Именно на этот внутренний созидательный потенциал сделали упор первый Президент Республики Саха (Якутия) Михаил Николаев и его соратники, когда подписывали Федеративный Договор, когда принимали Декларацию о Государственном суверенитете и Новую Конституцию Республики. Только тот, кто понимает далекие глубины своей истории может видеть будущее. Наши далекие предки никогда не смогли бы освоить такие громадные территории, если бы не учились новому, не развивались, не были легки на подъем и ждали, что кто-то за них решит, сделает и построит. Мне кажется, Михаил Николаев сумел разгадать вековое послание предков. Ведь согласно преданию, нашим предком был новатор, реформатор и приверженец прогресса Эллэй-Боотур. Именно благодаря своему менталитету развития, освоения новых форм хозяйствования и ремесел, исключительной мобильности и тяги к новым знаниям, готовности учиться и учить мы получили возможность процветать на этой суровой земле. По моему, этот посыл хотели донести сказители древности до своих потомков вместе с заветом хранить традиции, беречь родную природу, жить в мире и согласии.

Многие исторические открытия совершаются в моменты озарения: Государственное управление – это и искусство и наука, и производство – это искусство жизни. Государственные деятели по призванию и волею судьбы в переломные моменты принимают решения, определяющие ход истории и очень часто они ясно видят, четко понимают и знают то, что большинству пока не видно. Кропотливый труд, тяжелые размышления, внутренние переживания, умение прислушиваться и видеть, уловить самую суть и большой жизненный опыт, открывают великие мысли и идеи способные затронуть глубинные чувства и совершать тектонические сдвиги в сознании людей. Глубоко символично, что в ХХI век наша республика вступила на пике развития своей государственности. Поступательное развитие, основанное на собственных экономических ресурсах стало итогом повышения реального государственного статуса республики. Вместе с тем, это великое достижение заметное даже на фоне большого всплеска в мировой политической жизни конце XXI, когда обновленная Республика Саха громко заявила о себе всему мировому сообществу такими инициативами своего первого Президента как Северный Форум, ЮНЕСКО, Особо охраняемые природные территории, Северный морской путь, АЛРОСА, Международные спортивные игры «Дети Азии», доктрина ЗОЖ, программа «2000 добрых дел» и т.д. опиралось на простые и понятные истины, такие как желание человека жит в мире и согласии, учиться и трудиться на родной земле, достойная старость и счастливое детство.

Как на заре времен, по преданию наших предков умение учиться, осваивать новые ремесла и богатый духовный мир позволили сделать громадный скачок в развитии народа так и сейчас нам необходимо найти свой новый путь развития. В летописях, архивах, эпосах, преданиях многих народов присутствуют имена почитаемых народами исторических личностей. С историческим развитием и отношением людей к своему прошлому, настоящему и будущему данным личностям приписываются те или иные качества. Например у китайцев это может быть Конфуций. С именем Конфуция связывают такие понятия как гуманизм, порядок, традиции, благоразумие, добросовестность. У наших кавказских народов легендарные личности как правило отважны, находчивы и горды. Отцы основатели США предприимчивы, изобретательны и свободолюбивы. Былинные русские богатыри справедливы, добры, беззаветно любят свою родину. Из этого становится понятно какие качества человека наиболее привлекательны народам. В некоторой степени можно сказать, что эти человеческие качества предопределяют и исторический путь народов и современное положение государств. Немецкое «экономическое чудо» состоялась благодаря традиционной дисциплинированности, трудолюбию и предприимчивости населения, японское «экономическое чудо» благодаря традиционным для японцев стремлению к совершенству, коллективизму, умению учиться и самоотверженности. Ни одно стабильное и поступательное развитие не может опираться на негативные качества, поэтому необходимо развивать положительные качества народа, для нас это: творческое мышление (огуруктаах мындыр ей), математический склад ума (ымпык-чымпык), старательность (кичэл) и стремление к прекрасному (кэрэгэ тардысыы). Именно здесь лежит путь достижения всеобщего благополучия и построения общества среднего достатка. И здесь у нас есть два несомненных преимущества. Первое. Несмотря на громадную территорию у нас довольно таки компактное общество, не в плане места проживания, а с точки зрения общения, трудовых ресурсов и возможностей. А значит мы можем, если захотим сконцентрировать усилие каждого человека для достижения общей цели. Выступая на недавнем экономическом форуме в Санкт Петербурге президент нашей страны Владимир Путин, фактором имеющим основополагающее значение для роли страны, ее суверенитета и места в современной системе координат назвал благополучие, достаток человека и возможности для раскрытия его талантов. Это и есть наша общая задача. Второе преимущество, это тот вектор развития, который был заложен основателями Республики Саха во главе с Михаилом Николаевым. И этот вектор указывает нам пути решения задачи. Это стремление к всеобщему высшему образованию, умение общаться со всем миром, освоение инновационных технологий и высокая культура и духовность. Сегодня, усилия государства по борьбе с бедностью выражаются в виде различного рода программ социальной поддержки малоимущих слоев населения. Но судя по последним статданным уровень бедности не сокращается. А значит надо признать, что комбинация государство-обществу не сможет решить данную проблему в ближайшее время и надо задуматься о комбинации общество-государству с тем, чтобы пусть не в наше время, но в последующем, наши дети и внуки смогли жить в обществе среднего достатка. Для этого, сейчас необходимо выработать единую национальную идею и определить модель развития общества. Надо признать, что мы маленькая республика с населением меньше миллиона человек и наш образ жизни, наши решения, поведение и мысли, наше самочувствие и привычки заставляют нас воспринимать себя маленькой частью большого мира. Пора научится сообща ставить задачи и вместе их решать. Даже такие развитые экономики мира как Япония, Китай, США и Германия задумались о смене концепции общественно-экономических форматов. Строительство лучшего будущего в Японии связывают с концепцией «Общество 5.0», Германия — «Индустрия 4.0», в Китае — «Интернет+», в США — «Индустриальный интернет-консорциум», или так называемый «Интернет вещей». В свою очередь в республике по инициативе Первого Президента Республики Саха на Форуме народов Якутии в 2000 году была принята Доктрина ЗОЖ, своего рода соглашение общества и государства в области здоровья человека. Почему бы сейчас не выработать подобный документ, но уже относительно развития общества и продвижения идеи общества всеобщего среднего достатка в социуме?

Старший референт Государственного советника Республики Саха (Якутия)

Попов С.В.