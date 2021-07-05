Как в Якутии пытаются решить больной вопрос

Три проекта республики прошли отбор для предоставления субсидии из федерального бюджета на создание дополнительных мест в школах.

Проект по созданию новых мест в общеобразовательных организациях будет реализовываться с участием государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ».

Как сообщил зампред правительства Якутии Сергей Местников, согласно решению комиссии по проведению отбора проектов, принятому 1 июня 2021 года, в рамках первой очереди отбора региональных проектов планируется строительство с последующим приобретением трёх объектов общей мощностью 720 ученических мест.

«Это пристрои к школам №5 и № 12 в городе Якутске, а также пристрой к Хатасской школе. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован до конца 2022 года», – сказал вице-премьер.

Заключение соглашения между правительством Республики Саха (Якутия) и министерством просвещения РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета планируется в сентябре этого года.

Отбор проектов министерством просвещения РФ для предоставления федеральной субсидии на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов проводится в три этапа.

В данное время республика готовится принять участие во второй очереди отбора проектов. Глава Якутии Айсен Николаев на первом заседании регионального оперштаба по контролю за строительством объектов поручил сформировать перечень объектов образования, которые будут строиться по второму и третьему этапам, с учётом застройки кварталов и потребности в школах в разных микрорайонах города.