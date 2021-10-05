Как в Якутии отметят Всероссийскую учительскую неделю?

Минобразования Якутии подготовил программу, куда вошли акции «Благодарность моему учителю» и «Букет любимому учителю», челлендж среди студентов и работников образования «Расскажи о своей педагогической династии», тематические классные часы, торжественные мероприятия.

Сегодня в музейном комплексе «Россия — моя история» открывается выставка «Роль учителя в истории России». Выставка включает истории 85 финалистов конкурса «Учитель года 2021» и учителей, в разные эпохи сыгравших важную роль в летописи страны.

Также руководство республики сегодня встретится с лучшими учителями, вручат ведомственные награды.

«Наш профессиональный праздник стал по‑настоящему народным. В последние годы многое делают для развития образования – строятся новые школы, обновляется материальная база, повышается статус учителя. Нужно уделить особое внимание качеству образования, подготовке учителей и педагогов. От активной, творческой позиции учителя зависит, каким будет новое поколение якутян», — министр образования и науки Якутии Михаил Сивцев.

В республике профессиональный праздник сегодня отмечают более 14 тысяч учителей школ, преподавателей вузов и ссузов, ветеранов педагогического труда.