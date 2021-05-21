Как в Якутии отметят День славянской письменности и культуры

В преддверии Дня славянской письменности и культуры, который отмечается 24 мая, в Республике Саха (Якутия) запланированы традиционные мероприятия силами учреждений культуры и образования. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой все мероприятия состоятся в онлайн режиме.

С 24 мая по 30 мая в общеобразовательных организациях и образовательных учреждениях культуры республики в онлайн – формате пройдут библиотечные уроки, книжные выставки и классные часы, посвященные создателям славянской азбуки и церковнославянского языка Кириллу и Мефодию и юбилейным датам русских поэтов и писателей.

В День славянской письменности и культуры, 24 мая, запланированы три мероприятия. На официальном сайте Филармонии Якутии и на странице Инстаграм будет размещено видео артистов симфонического хора Филармонии – прозвучит стихира «Земле Русская, граде святый, украшай твой дом», главный хормейстер – Людмила Шумилова. С 15.00 на ютуб-канале музейного парка «Россия – моя история» и в эфире Инстаграме пройдет лекция «Церковно-славянский язык как кодифицированный вариант старославянского языка».

Также в этот день Институтом развития образования и повышения квалификации имени С.Н. Донского-II на официальном сайте Минобрнауки РС (Я) будет организован республиканский заочный конкурс «Учитель изящной словесности», в котором смогут принять участие все желающие педагоги Якутии.