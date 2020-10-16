Как в Якутии отметят День матери

День матери в Республике Саха (Якутия) отмечается каждое третье воскресенье октября. В этом году этот праздник выпадает на 18 октября 2020 г. Праздник был учрежден по инициативе первого президента республики Михаила Николаева в 1993 году. Еще один праздник, посвященный матерям – Всероссийский День матери пройдет в последнее воскресенье ноября.

В честь этих дат во всех муниципальных образованиях республики планируется проведение целого ряда мероприятий. С учетом эпидемиологической ситуации они проводятся в дистанционном формате.

Сегодня в Якутске пройдет торжественная церемония возложения руководством республики цветов к памятнику Матери.

В течение месячника, посвященного Дню Матери состоятся онлайн-выставки, экскурсии, мастер-классы, круглые столы, акции, фотоконкурсы, онлайн турнир по шахматам среди девочек и женщин, акции здоровья в медицинских учреждениях республики

Среди муниципальных образований и городских округов организован флешмоб «Якутия поздравляет с днем Матери!». Главы муниципальных образований поздравляют всех матерей республики, передавая эстафету. Также проходят республиканские Конкурсы — маминых мастер-классов «Мама может», семейных фотографий «Центр вселенной – мама», «Семья в объективе». Проводится акция «Всем миром создаем сборник лучших песен про мам» и в создании сборника песен про мам принимает участие любой житель республики, сборник будет создан в электронном формате и будет выставлен в сети интернет в свободном доступе.

В Вилюйском районе проводят онлайн турнир по национальным настольным играм «Хабылык», «Хаамыска» среди женщин. В Верхнеколымском районе проводят акцию «Ты не одна» для многодетных семей, в далеком селе Быянгныр Аллаиховского района состоится открытие Фотостенда «Женщины села Нычалах в годы Великой Отечественной войны в 1941-1945 гг.».

В селе Егольжа Мархинского наслега Нюрбинского района и селе Найахы Усть-Алданского района открыт Сквер Матери. В Верхневилюйском районе 18 октября состоится торжественная передача памятной скамьи в честь матерей, чьи сыновья геройски сражались за Родину в Великую Отечественную войну от выпускников 1975 года Ботулинской средней школы.

Завершающим мероприятием месячника Матери станет торжественное онлайн-вручение нагрудных знаков «Мать-героиня», «Материнская Слава I, II, III степеней» и «Высшая благодарность Матери» с участием руководством республики.