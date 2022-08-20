Как в Якутии отметят День флага России

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Государственного флага Российской Федерации, пройдут в столице и во всех улусах республики.

20 августа в 10:00 часов утра от Комсомольской площади Якутск до местности «Ус Хатын» состоится велопробег в честь Дня Государственного флага РФ среди молодёжи.

В 14:00 часов музейный комплекс «Россия – моя история» приглашает жителей и гостей Якутска на праздничную программу: тематическую выставку «История российского флага», квест–игру «День российского флага», сбор спилс карт по Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) и мастер-классы библиотек «Теплый дом», «Мир приключений», «Книжка своими руками», «Три цвета Родины», «Моя история» и «Флаг России своими руками».

В этот день в 14:00 часов в Галерее зарубежного искусства им. М.Ф. Габышева проведут занятия по рисованию на тему «Триколор».

21 августа в 15:00 часов Галерея зарубежного искусства им. М.Ф. Габышева приглашает на творческое занятие в технике граттаж на тему «Триколор» по программе «Радужная кисточка». Приходить можно и детям, и взрослым.

22 августа на Комсомольской площади и на площадях Ленина, Орджоникидзе, Дружбы и Победы состоится акция «Раздача лент-триколор». В районах раздадут наклейки на авто с символикой «Z» и ленты-триколор.

В летней сцене Центрального парка культуры и отдыха организуют флешмоб «Я рисую флаг» на асфальте, конкурс рисунков «Три цвета флага» в мастерской «Цветик-семицветик» и развлекательную программу для детей «Разноцветные игры».

В социальной сети по ссылке: https://quizplease.ru/corppage?id=deh0J проведут квиз-игру «Символы России». Национальная библиотека республики приглашает на виртуальную выставку «День Государственного флага Российской Федерации» на сайте по ссылке: https://nlrs.ru.

В Малой академии наук Республики Саха (Якутия) и летних лагерях отдыха и оздоровления детей состоятся торжественные линейки с церемонией поднятия Государственного флага и исполнением гимна Российской Федерации.

В 10:00 часов утра галерея Национального центра народного прикладного искусства и художественных промыслов «Симэх» по адресу: ул. Аржакова, д. 6, приглашает на выставку свободных художников, флешмоб в национальных платьях халадай «Российский триколор».

В 11:00 часов в ДК «Кедр» в Табаге в честь праздника стартует велопробег по маршруту «село Табага – Ленские зори – Табагинский мыс».

В 12:00 часов на площади Победы состоятся поднятие Государственного флага с участием ЯРО ВОД «Волонтеры Победы» и праздничный митинг, посвящённый Дню Государственного флага Российской Федерации.

В 12:00 часов Центр культуры и современного искусства имени Ю.А. Гагарина организует праздничную программу «Реет флаг», в рамках которой состоятся акция «Реет Флаг», конкурс рисунков на асфальте «Мой красочный мир» и праздничный концерт.

Национальный художественный музей РС(Я) в 14:00 часов проводит творческое занятие «Святой триколор» по программе «Калейдоскоп», Музей государственности Республики Саха (Якутия) им. И.Н. Барахова (пр. Ленина, 5, корпус 2) – лекцию «Россия: возвращение трехцвета» и квест-игру о России.

В 17:00 часов на площади Орджоникидзе проведут праздничное мероприятие «Великой России прославленный флаг».

В 17:00 часов на территории народного пространства «АртАтриум» у Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского» состоится праздничный концерт, посвящённый Дню Государственного флага Российской Федерации.

Там же организаторы проведут благотворительную акцию «Плов дружбы», объединяющую разные народы нашей многонациональной республики. Горожан и гостей столицы с праздником поздравят народный ансамбль «Раздолье», патриотический клуб «Молодая Якутия», творческое объединение «Контраст», юкагирский фольклорный ансамбль «Колымчанка» и другие.

Вечером подсветка телебашни Якутска включится в цветах Государственного флага Российской Федерации.