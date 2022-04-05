Как в Якутии готовятся к лесным пожарам

В Якутии полным ходом идет подготовка к лесопожарному сезону. Идет тренировка бойцов, закуплена и готовится техника. Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента лесного надзора и охраны лесов Якутии Владимир Иванов в ходе прямого эфира в социальных сетях, сообщает ЯСИА.

«Подготовка к пожароопасному сезону ведется полным ходом. Идут тренировки работников пожарных формирований, ведется подготовка техники и оборудования. Идет набор новых сотрудников. Их сейчас около 1100», — сказал Владимир Иванов.

Замруководителя отметил, что в этом году финансирование переданных полномочий по охране лесов от пожаров увеличено кратно — около двух миллиардов рублей.

«Также увеличено штатная численность лесопожарных формирований, закуплена новая техника и созданы новые авиаотделения», — отметил он.

Владимир Иванов сообщил, что в ГАУ «Якутлесресурс» поступили новые тракторы, которые распределены по районам.

«Местные администрации районов готовы. С начала года проведено около 20 совещаний, где были обсуждены основные цели и задачи на новый год, обсуждены проблемы», — сказал Департамента лесного надзора и охраны лесов Якутии.