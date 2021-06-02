Как в Якутии будет решаться вопрос бесплатного подключения к газу?

Госдума приняла закон с поправками «Единой России» о бесплатном подключении к газу. Первый этап подключений будет проведен до 2023 года, второй — до 2030 года.

Поправки «Единой России» направлены на решение поставленной президентом Владимиром Путиным задачи — довести газ до каждого участка бесплатно, отметил руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.

«Сегодня газификация в стране иногда происходит так, что люди, взяв ипотеку и построив дом, берут потребительский кредит для того, чтобы провести к своему дому газ. Президент поставил задачу, что газ должен быть подведен бесплатно, и люди не должны за это платить», — сказал Сергей Неверов.

Он добавил, что после принятия закона правительство должно подготовить ряд нормативно-правовых документов, которые определят исполнителей и порядок газификации, а также установят ее сроки.

Изменения, которые разработала партия, значительно упрощают решение вопроса с газификацией в регионах, где не всегда достаточно средств для этого, отметил депутат Гордумы Томска, один из победителей предварительного голосования «Единой России» Владимир Самокиш.

«Когда в частные домовладения газ будет доведен, будет намного удобнее и комфортнее — особенно в наших сибирских условиях. Разумеется, люди задавали вопросы о программе — в том числе, во время предварительного голосования. Спрашивали, как же так — в Томской области газ добывают, а в домах у нас его нет? Поэтому вопросы, связанные с облегчением доступа к газу для частного домовладения очень остры у нас сегодня: и в силу климатических особенностей, и в силу комфорта проживания людей. Ждем решения этого вопроса с нетерпением. Муниципалитеты, которые занимаются газификацией, иногда физически не имеют ресурсов, чтобы подключить все улицы подряд в короткий срок. Сейчас появляется надежда, что газ придет в дома», — сказал Владимир Самокиш.

Вопрос доведения газа до участка актуален вне зависимости от региона, отметила председатель Российского союза сельской молодежи, победитель предварительного голосования «Единой России» в Мордовии Юлия Оглоблина.

«В Республике Мордовия — один из самых высоких показателей газификации в стране: 97,7%. Несмотря на это, запрос на подключение все еще высок. В моей деревне есть семьи, у которых нет возможности протянуть газ к участку, несмотря на наличие центрального газопровода. Когда собирали предварительную информацию в дорожную карту программы, поступило более 2,5 тысяч заявок за несколько недель. Кроме того, много новых участков выдается под строительство, но они без коммуникаций. Вроде бы дом построить хочется, но опять все упирается в бюджет — и в том числе, на подведение газа», — сказала Юлия Оглоблина.

Закон с изменениями «Единой России» может быть рассмотрен в Совете Федерации уже завтра, сообщил заместитель секретаря Генсовета партии Дмитрий Кобылкин.

«Он вводит новые понятия: «единый оператор газификации», «региональный оператор газификации», которые совместно с региональными органами власти будут осуществлять развитие газификации территорий нашей страны. И соответственно реализовывать сами работы по подключению», — заключил Дмитрий Кобылкин.

Напомним, в апреле «Единая Россия» по итогам поездки врио замсекретаря Генсовета партии Дмитрия Кобылкина в Тверскую область обратилась к президенту с инициативой о бесплатном подключении людей к газу. Глава государства поддержал предложение партии в послании и поручил кабмину обеспечить до 2023 года бесплатное подключение в территориях, где это технически возможно.

Павел Ксенофонтов, председатель Общественного совета федерального партийного проекта «Локомотивы роста»:

— Бесплатная газификация. После послания президента страны Владимира Путина у меня часто спрашивают, как у нас в Республике будет реализовываться данный пункт.

До этого послания, Минэнерго РФ почти более года прорабатывали разные сценарии продолжения газификации населенных пунктов России. К концу прошлого года Новак, тогда еще на посту министра Минэнерго РФ, предложил схему, когда в регионах назначается один региональный газовый оператор (РГО). РГО полностью отвечает за последнюю милю (от газовых сетей до земельного участка), а регион отвечает за реализацию программы газификации в целом по региону, а муниципалитет за свою программу газификации.

Одним словом, строительство новых уличных газопроводов, подключение негазифицированных населенных пунктов и так далее – это ответственность региональных властей. Так как мы, в Ил Тумэне и СТНГ, за этим направлением хорошо следили, с 2018 года предлагали начать финансирование республиканской программы газификации, разработку муниципальных программ и схем газификации и т.д.

В итоге, в 2021 году по городу Якутску что сделано:

1. Схема газификации

2. Программа газификации (утвердится летом этого года)

3. Финансирование из Республиканского бюджета – 47 млн рублей

4. Как только программа утвердится, у СТНГ появится возможность получить спецнадбавку в тарифе для устранения дефицита газа

5. В следующем году (2022) планируем поднять финансирование программы газификации до 100 млн рублей.

Таким образом, бесплатно будут газифицироваться дома (участки), где есть техническая возможность. Речь здесь идет только о газифицированных населенных пунктах и улицах, где пропускная способность позволяет подключить новых потребителей. А не газифицированные населенные пункты, и там, где есть дефицит газа будут и далее газифицироваться по программе газификации регионов и муниципальных образований.

Послание Путина В.В. очень важное и своевременное, теперь у нас есть уникальная возможность увеличить финансирование республиканской программы газификации за счет федерального бюджета, и конечно же, увеличить финансирование городской программы за счет республиканского бюджета. Министр финансов Жондоров В.А. уже, наверное, ищет средства для пополнения программы в 2021 и в последующих годах.

Кстати, я не теряю надежды создать рабочую группу по разработке республиканского закона «О газоснабжении», все нюансы газификации можно было бы включить в этот закон, и тем самым нормально отрегулировать процессы газификации внутри республики.