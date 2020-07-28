Как в улусах Якутии борются с лесными пожарами

О ситуации с лесными пожарами на 28 июля в Среднеколымском и Момском районах Якутии.

«Положение по лесным пожарам в Среднеколымском районе чуть стабилизировалось. В Сватае на тушении пожара работают 166 человек – 4 бригады. Задействованы 4 трактора, 1 водовоз, автомашина «Урал» с емкостью. Прямой угрозы для населенного пункта нет. Также тушение пожаров проводится на территориях сел Алек-Кюель, Эбях. Всего в улусе 4 лесных пожара», — сообщил сегодня утром по телефону первый заместитель главы Среднеколымского района Руслан ГАВРИЛЬЕВ.

Также утром получена информация от главы Момского района Ивана ПАВЛОВА. Он сообщил, что не затухает лесной пожар в 4 км от населенного пункта Соболох. Там верховой пожар перебросил огонь через речку Тарын, пострадали линии электропередачи. По локализации пожара работают 15 человек.

«В Буор Сысы ситуация нормальная. Однако в 13 км от села возник еще один очаг. Туда мы направили на 2 тракторах и трэколе 15 человек. Сегодня в районе действуют всего 5 пожаров», — сказал по телефону Иван Павлов.

Сегодня первый вице-премьер правительства Якутии Алексей КОЛОДЕЗНИКОВ провел оперативный штаб республики по тушению лесных пожаров. На заседании отмечено, что сегодня в республике на охраняемой зоне тушится 22 пожара на площади более 1 тысяча га.

Алексей Колодезников на заседании дал указание поручение направить письма руководителям энергоснабжающих предприятий о принятии мер по защите объектов энергетики от лесных пожаров в районах республики. Также первый вице-премьер поручил переговорить по линии ФГБУ «Авиалесоохрана» о продлении на две недели срока работы парашютистов-десантников из Ханты-Мансийского автономного округа и Тюменской области, которые тушат пожары в Томпонском, Мегино-Кангаласском и Усть-Алданском районах.