Как в Тикси преобразовывают суровую среду

В последнее время в Якутии стали популярны создание муралов, малых архитектурных форм, которые способствуют развитию общественных пространств. Поселок Тикси тоже не остается в стороне и шагает в ногу со временем. Проект «Краски Арктики» помогает добавить ярких красок и эмоций в повседневную жизнь людей, смягчая суровую и однообразную окружающую среду. Организаторы уверены, что уютная инфраструктура, «зеленые стены», хорошая освещенность — путь к снижению уровня тревожности среди жителей.

Решетки на окнах, отсутствие ярких цветов, эстетически воспринимаемого ремонта этажей и лестничных пространств создают видимую агрессивность, не дружелюбность среды. Это давит психологически, повышает уровень тревожности среди жителей пос. Тикси. Организаторы проекта «Краски Арктики» мечтают о современных графических решениях в поселке. Проект не только творчество, это работа по активизации местного сообщества, независимо от возраста. Целью проекта является создание алгоритма по преобразованию среды проживания местными сообществами. На первом этапе проекта, приняли участие 15 человек, в том числе 2 художника, 2 дизайнера и 12 учеников образовательного учреждения. Они совместно с жильцами дома разработали эскизы, нанесли рисунки на стены. Проект помогает внести всем свою лепту в благоустройство родного поселка: принимать участие в конкурсах по определению мест для дальнейшей реализации дизайнерских проектов, подготовке площадей для переноса эскизов в жилых подъездах, помощь участникам проекта. Подростки учатся выполнять роспись стен в крупных масштабах, учатся работать в команде.

Следующим этапом реализации проекта является создание галереи под открытым небом из работ учеников, посвященных Булунскому району и Арктике. Картины будут размещены на домах поселка и приурочены к 90-летию Булунского района. Проект помогает поддерживать творческую деятельность, воспитывать гармонично развитые личности, укреплять в общественном сознании жителей отношение к управлению дизайном пространства и художественным промыслам как национальному достоянию. Сейчас подготовлены два эскиза, по которым начнется работа в летнее время. Также формируются активные группы людей в других домах и подъездах для их преобразования.

Инициаторами проекта «Краски Арктики» являются Проектный офис развития Арктического кластера, ГАУ РГ «Маяк Арктики». Исполнителем первого этапа является Тиксинская средняя общеобразовательная школа № 2. Электронная почта: tiksi-sch2@mail.ru.

Второй проект, который имеет огромный потенциал по преобразованию пространства проживания — это «Школьная гидропоника в условиях Крайнего Севера» от Арктической гимназии. Гидропоника основана на принципе выращивания растений в питательном растворе с постоянной его рециркуляцией по желобам и трубам. В гимназии сейчас апробируют новый метод выращивания и переводят «зелёный уголок» из дендрария на гидропонику. Основным минусом метода является наличие более сложных систем, которые необходимо приобретать.

В прошедших онлайн Гражданских выходных, организаторы представили бизнес-план и рассказали про широкие перспективы использования гидропоники. Эксперты отметили, что данный проект имеет также большой потенциал не только как поставка свежих овощей и зелени, научная деятельность, но и социально-психотерапевтический эффект. «Прямо сейчас можно проводить в школьном зеленом уголке психологические консультации. Также можно создать коллаборацию с сенсорной комнатой, которая работает при центре социальной защиты населения. Подобные проекты успешно реализуются в Якутске», — отметила Ольга Вешникова, генеральный директор Единого ресурсного центра поддержки СО НКО и развития гражданских инициатив. Федеральные эксперты, которые также приняли участие в оценке этих проектов, отметили разнообразие гражданских инициатив в Булунском районе и дали рекомендации, как получит финансирование на их реализацию. Оба проекта — «Краски Арктики» и «Гидропоника» стали участниками Акселератора социальных проектов в рамках реализации Фондом «Семья для ребенка» проекта «Ресурсный центр поддержки СО НКО и развития гражданских инициатив в арктических районах Республики Саха (Якутия) «АРКТИКА», поддержанного Фондом президентских грантов.