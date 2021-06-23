Как в Сунтарском улусе борются с лесными пожарами

О ситуации по тушению лесных пожаров докладывает первый заместитель главы Сунтарского улуса АЛЕКСАНДРОВ Николай Павлович.

По состоянию на 11 ч 00 мин 23 июня 2021 года действует 6 лесных пожаров, в пяти из которых организовано тушение, при этом 2 лесных пожара обнаружены вчера 22 июня.

В настоящее время, остается приоритетным тушение лесного пожара номер одиннадцать, так как северная кромка данного пожара под воздействием юго-восточных ветров переместилась в сторону территории Кутанинского наслега. Вчера была напряженная ситуация из-за сокращения расстояния действующей кромки до Кутанинского наслега и участка Тумул. Поэтому сконцентрировали все возможные к привлечению техники, и в результате своевременного реагирования при поддержке ФКУ «Упрдор Вилюй» и их подрядчиков доставлены дополнительные бульдозеры в количестве двух единиц. В ночь с 22 по 23 июня Оперативным штабом совместно с работниками лесного хозяйства предприняты меры по расстановке всех имеющихся сил и средств, выполнена опашка по кромке, организован встречный пал. Сегодня утром в 6 часов лично объездил потенциально опасные кромки, в целом ситуация под контролем. Мобилизованные осуществляют окарауливание, чтобы не перескочил огонь. Сегодня в плане переброска бойцов федерального резерва на участок Тумул и расширение минерализованных полос. Угрозы населенным пунктам нет.

По обнаруженным новым термическим точкам сообщаю, что лесные пожары возникли на расстоянии примерно в 10 и 15 километрах от Кемпендяйского наслега в юго-западной стороне. Переброшены мобилизованные и лесничие. Одна термоточка находится за речкой Улахан Уоттах, а другая за ручьем Кыра Уоттаах. Подана заявка на привлечение самолета Бе-200. Угрозы населенным пунктам нет.

Также, вчера лесной пожар обнаружен в 23 километрах от Куокунинского наслега через реку Вилюй, было принято решение о начале тушения данного пожара. Угрозы населенным пунктам нет.

По лесному пожару номер 12А которая действует в восемнадцати километрах от Хордогойского наслега. Выполнен встречный пал со стороны речки Багдарыын для предотвращения распространения огня в сторону населенного пункта по руслу речки. В настоящее время работает 40 человек мобилизованных и 24 бойцов лесного хозяйства, один вездеход. Огонь передвигается в северо-восточную сторону. Напомню, что 21 июня выполнена переброска продуктов питания и дополнительные материалы для борьбы с огнем.

По лесному пожару номер 14, этот лесной пожар находится в тридцати четырех километрах от участка Тумул на правом берегу речки Ботомойу и частично слева. Здесь организована работа по прокладке минерализованной полосы ручным способом по всей кромке лесного пожара. На тушение данного пожара привлечено 69 бойцов.

Аномально высокая температура воздуха продолжается. Продолжительных осадков в виде дождей в Сунтарском улусе в этом году еще не было.