Как в столице идут дорожно-ремонтные работы по нацпроекту БКАД?

8 июля и.о. главы Якутска Евгений Григорьев провел выездное совещание по объектам 2020 года в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в городе Якутске. В контрольном объезде приняли участие представители МКУ «Главстрой», ФКУ Упрдор «Лена», подрядных организаций и общественники.

Группа инспектировала ход выполнения работ в Сайсарском, Строительном, Центральном округах и селе Пригородный, начала осмотр с объекта подрядной организации ООО «Сельдорстрой» — реконструкции перекрестков на пересечении улиц Пояркова – Курашова, Пояркова – Петра Алексеева.

По словам руководителя проекта ООО «Сельдорстрой» Анатолия Алексеева, на данном объекте завершены работы по выносу сетей связи, электроснабжения, водопровода и газоснабжения.

«Заложили электрические футляры, с завтрашнего дня начинаются буровые работы для установки опор освещения. Работы по строительной части завершаем на этой неделе, останется дорожная часть. По нашим объектам больших проблем нет, локальные проблемы отрабатываются с проектировщиком», — проинформировал представитель подрядчика.

Далее проверили ремонт улиц Курашова и Свердлова, выполняемый подрядной организацией ООО СТК «Алаас». На улице Курашова на участке от улицы Лермонтова до проспекта Ленина, ведется работа по устройству бордюрного камня.

Евгений Григорьев указал на отставание работ на объекте от календарного графика и предупредил представителей подрядной организации о том, что в случае, если с середины июля на данном участке, а также на улице Петровского не будет зафиксировано фрезерование асфальтобетонного покрытия, действующий контракт будет расторгнут и заменен на резервные объекты для выполнения индикатора нацпроекта БКАД.

На улице Свердлова на участке от улицы Кальвица до улицы Лермонтова выполнены подготовительные, демонтажные работы и фрезерование. На сегодня ведутся работы по замене грунта и устройству основания.

«Осталось произвести устройство основания на 100 метрах. Если все пойдет по плану, на следующей неделе приступим к асфальтированию. После покрытия первого слоя асфальта планируется устройство бордюрного камня, так как в некоторых местах тротуар стыкуется с дорогой», — сообщил представитель подрядной организации.

Следующим пунктом проверили объекты Сайсарского округа – улицы Лонгинова и Кеши Алексеева.

На улице Лонгинова подрядчиком ООО «Севердорстрой» на участке от ул. Ильменская до разворотной площадки завершены подготовительные и демонтажные работы, фрезерование, на 50% выполнены работы по установке бордюрных камней. На сегодня ведется установка бордюрных камней, устройство щебеночного основания и планировка верха основания. Остаются работы по удалению 52 пней, замене грунта основания, устройству основания, дорожной одежды, асфальтобетонного покрытия, установке дорожных знаков и нанесению дорожной разметки.

На улице Кеши Алексеева на участке от ул. Чайковского до ул. Лермонтова подрядчик ООО «Сахатрасстрой» завершил подготовительные и демонтажные работы, фрезерование. На сегодня идет установка дорожных бортовых камней. Затем приступят к выборке грунта под конструктив дорожной одежды, устройству основания, дорожной одежды, асфальтобетонного покрытия, тротуаров, планировке верха земляного полотна, нанесут разметку и установят дорожные знаки.

В завершение объезда рабочая группа осмотрела объект подрядной организации АО «РИК Автодор» в селе Пригородный – ремонт улицы Новая протяженностью 1,492 км. На данном объекте завершены подготовительные и демонтажные работы, работы по устройству основания методом холодного ресайклинга, выравнивающего слоя из щебеночно-песчано-гравийной смеси С-5, асфальтобетонного покрытия в две полосы. Продолжаются работы по устройству второго слоя асфальтобетонного покрытия, монтажу 17 опор освещения, замене светильников на существующих 13 опорах. Далее проведут работы по досыпке обочин, установке дорожных знаков, нанесению разметки, асфальтированию площадки для разворота автобусов.

«Хочется отметить хорошую работу подрядных организаций «Сельдорстрой» и «РИК Автодор», которые идут с опережением графиков. В селе Пригородный подрядчик АО «РИК Автодор» уложил асфальт практически за две недели. Параллельно подрядчиком ведутся работы в микрорайоне Кангалассы, селах Маган и Хатассы», — резюмировал и.о. главы города Евгений Григорьев.

Напомним,в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в городе Якутске проводят масштабный капитальный ремонт, строительство и реконструкцию 28 объектов улично-дорожной сети общей протяженностью 23,5 километров. 14 объектов – улицы в пригородных селах. Общий объем расходов на дорожное строительство в 2020 году составляет 1,5 млрд рублей, из федерального, республиканского и муниципального бюджетов, как и в прошлом году.