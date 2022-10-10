10.10.2022
10:15
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Якутск

Как в столице идет борьба с гололедом

Для борьбы с гололедными явлениями будет применен мелкий отсев.

Об этом в ходе общегородской планерки сообщил руководитель СЭГХ Владимир АММОСОВ. Он пояснил, что непрекращающийся снегопад «закрывает» подсыпку песком.

«Сегодня наше головное коммунальное предприятие АО «Якутдорстрой» переводит технику на зимний режим, она уже вышла на улицы города», — подчеркнул Аммосов.

Глава города Евгений ГРИГОРЬЕВ поручил держать ситуацию по гололеду на контроле.

Муниципальные дворники управ г. Якутска вышли на уборку тротуаров, пешеходных переходов от снега, проводятся антигололедные мероприятия, посыпка песком.

По сообщению АО «Якутдорстрой»: на уборке улиц и площадей от снега в Якутске задействовано 33 единицы коммунальной техники.

Фото: @YakutskRF
Источник: @YakutskRF

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