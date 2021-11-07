Как в советское время отмечали 7 ноября?



«День Седьмого ноября – красный день календаря. Погляди в своё окно: всё на улице красно!»



7 ноября (25 октября по старому стилю) 1917 года в Петрограде произошло вооруженное восстание. Оно закончилось практически бескровным взятием Зимнего дворца, арестом членов Временного правительства и провозглашением власти Советов, которая просуществовала в нашей стране до 1991 года.



Начались празднования этого дня уже 7 ноября 1918 года. В Москве и во всех губернских центрах, где уже была установлена Советская власть, люди выходили на демонстрации, проводились митинги и военные парады. 26 октября 1927 года Совнарком СССР принял решение, что торжества будут проходить в течение двух дней – 7 и 8 ноября. В эти дни отдыхали все трудящиеся страны, кроме тех, кто работал на предприятиях безостановочного цикла.



День Великой Октябрьской социалистической революции стал не только государственным, но и поистине народным праздником. В этот день в крупнейших городах Советского Союза проводились парады, в которых участвовали военнослужащие действующей армии и военная техника. С началом «телевизионной» эпохи военные парады на Красной площади смотрела вся страна. Вечером в крупнейших городах звучали залпы праздничных салютов.



Традиции проведения каждой очередной годовщины революции окончательно оформились в 30-е годы ХХ века. На трибуну мавзолея В.И. Ленина выходили руководители страны, по площади проходила яркая праздничная демонстрация трудящихся, затем маршировали ровными колоннами солдаты, и мимо трибуны проходила новейшая военная техника. Ради парада на Красной площади были реконструированы въезды, а саму площадь покрыли булыжником, который выдерживал мощную военную технику. Этот порядок соблюдался неукоснительно. Даже 7 ноября 1941 года, в критический момент Великой Отечественной войны, когда на Москву наступали фашисты, полки, прошедшие парадом по Красной площади, уходили прямо на фронт. Парад 1941 года по силе воздействия на ход мировых событий приравнивается к важнейшей военной операции.



Разумеется, Нерюнгринский район не был исключением. Люди моего поколения и старше отлично помнят светлую и радостную атмосферу подготовки к празднику и сам этот день. В начале ноября в Нерюнгри уже достаточно холодно. Но мороз и ветер никогда не пугали наших мужественных первостроителей, спешивших встретиться с коллегами, друзьями, земляками в неформальной и весёлой обстановке большого общенародного праздника. К празднику все готовились заранее. Примерно за месяц начинали согласовывать и готовить праздничное оформление. Каждое предприятие готовило свои оригинальные элементы: флажки, гирлянды из цветов, плакаты, транспаранты с лозунгами. Ровно за две недели до праздника центральные газеты публиковали призывы, которые рекомендовались для использования в праздничной демонстрации. Каждое крупное предприятие готовило тематические автоплатформы, которые были ярким украшением демонстрации трудящихся.



Характерной чертой каждого праздника были так называемые «трудовые подарки». Каждый производственный коллектив старался порадовать Родину и своих земляков трудовыми успехами, отрапортовать, какие намеченные ранее планы выполнены досрочно. Как правило, к 7 ноября каждого года подводились итоги социалистического соревнования. Трудовые коллективы награждались переходящим знаменем победителей в соцсоревновании. Красные знамена победителям социалистического соревнования стали настоящими «живыми свидетелями» той эпохи. Сегодня десятки таких красных знамен хранятся в нашем музее «Мир времени». Именно эти знамена выносили на праздничные демонстрации, и они гордо двигались вместе с людьми по улицам Нерюнгри. В Нерюнгри такими коллективами были, например, специализированное строительное управления № 11 треста «Гражданстрой». Несколько лет подряд СУ-11 награждалось переходящим Красным знаменем ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ с занесением на Всесоюзную доску Почета. Ежегодно в числе победителей или призеров отраслевого, республиканского и городского социалистического соревнования бывал коллектив СУ-17 этого же треста, которому по итогам 1982 года было присвоено имя 60-летия СССР. И многие другие.



День 7 ноября – «красный день календаря» — был одновременно и государственным, и производственным, и семейным праздником с неповторимой, уникальной атмосферой. На праздничную демонстрацию приходили всей семьей — с супругами, с родителями, с детьми, радостными и в хорошем настроении. Главным символом праздника был красный цвет. На всех улицах, домах реяли красные знамёна, в руках детей и взрослых трепетали красные флажки, а главным украшением на куртках и плащах был алый бант. Взлетали разноцветные шары, звучала музыка и, главное, несмотря на холод, у всех было отличное настроение.



Во многих семьях нерюнгринцев сохранились старые фотографии с демонстраций в Нерюнгри и поселках нашего района. Сегодня очень интересно пересматривать эти фотографии. Есть такие снимки и в нашей семье. На них мои бабушки и дедушки, мама и папа, младший брат. Мы всегда очень активно и с огромным желанием участвовали в ноябрьских праздничных демонстрациях, когда они проводились. Добрая память об этих ярких событиях сохранилась до сих пор. Теплая и светлая атмосфера их незабываема!



Отмечаемый 6 ноября день рождения города Нерюнгри прижился среди нерюнгринцев, во многом благодаря счастливому соседству с годовщиной Октябрьской революции. Очень приятно было получать от страны и от республики трудовые награды, красные знамена победителей в предвкушении большого и всенародного праздника. День рождения города плавно перетекал в годовщину революции, в праздник рождения всей большой советской страны.



День 7 ноября в семьях также проходил очень интересно. С утра дружно шли на праздничную демонстрацию. Это была прекрасная и яркая прогулка, объединяющая людей разных профессий и национальностей. Замерзшие, но счастливые, возвращались домой, прямо к праздничному обеду. За столом с родными, друзьями и с соседями смотрели по телевизору военный парад на Красной площади. Обсуждали жизнь, политику, трудовые достижения, семейные успехи. Это был праздник для всех – от мала до велика.

После 1991 года день 7 ноября перестал быть выходным, уже не проводятся военные парады и праздничные демонстрации. Но день в календаре остался. Теперь 7 ноября в официальном календаре называется «Памятная дата — День Октябрьской революции 1917 года».



В этот день отмечается День воинской славы России, который приурочен к годовщине исторического парада в ноябре 1941 года. 7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве состоялся военный парад в ознаменование 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Именно в те дни гитлеровцы были сначала остановлены, а потом и окончательно разгромлены под Москвой.



Уважаемые нерюнгринцы и все жители Республики Саха (Якутия), дорогие земляки, друзья!

Разрешите от всей души поздравить вас со 104-й годовщиной со дня Великой Октябрьской социалистической революции и с замечательным Днем воинской славы России – 80-летием исторического парада в Москве 7 ноября 1941 года.



Желаю каждому человеку крепкого здоровья и большого счастья, каждой семье – мира и согласия, любви и благополучия, каждому трудовому коллективу – успехов и процветания! С праздником!

Александр КОШУКОВ,

краевед, основатель музея «Мир времени», народный депутат Республики Саха (Якутия).