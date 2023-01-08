Как в России празднуют Старый Новый год: История и традиции праздника

Приятным продолжением новогодних каникул, пусть и не в рамках выходных дней, в русской культуре является Старый Новый год. Во многих семьях сохранилась традиция в ночь с 13 на 14 января, как и в Новый год, накрывать праздничный стол. Но не все знакомы с его историей, многие задаются вопросом, вытекающим из его противоречивого названия: как новый год может быть одновременно старым?!

Возникновение праздника связано с изменением летоисчисления и объясняется так: 30 декабря 1699 года указом Петра Первого начало года в России было перенесено с 1 сентября на 1 января по юлианскому календарю. Когда Декретом большевиков в 1918 году был введен григорианский календарь, первому января по юлианскому календарю стало соответствовать четырнадцатое января по новому григорианскому. Тогда и сложился обычай отмечать Старый Новый год – Новый год по старому стилю, который по историческим меркам достаточно молодой: празднику чуть больше века. Он подкрепился также тем, что церковь не согласилась с переходом на григорианский календарь (кстати, это причина и того, что Рождество у нас отмечается 7 января, а не как в большинстве странах 25 декабря).

Интересно, что традиция празднования Старого Нового года до сих пор живет не только в странах бывшего СССР: в Швейцарии, Уэльсе и других государствах также отмечается Новый год по юлианскому календарю.

Старый Новый год — это еще один шанс собраться с семьей, вручить подарки и провести время в кругу дорогих сердцу людей. Этот праздник народный, поэтому те, кто решают его отмечать, часто делают это гораздо душевнее официальной новогодней ночи. Раньше, чтобы новый год был удачным для земледельцев, в первый его день двора и дома засевали зерном. На Руси традиционно накрывали богатый стол, где обязательно была рисовая каша, заправленная мясом и салом. Обязательно на столе жареный поросенок-символ плодородия земель и плодовитости скота. В праздник и сейчас сохраняются некоторые былые традиции.

Согласно поверьям, 13 января считалось днем, когда особенно активна нечистая сила. До полуночи молодежь отгоняла ее: ходила по домам с песнями и стихами, а хозяева угощали приходящих сладостями и пирогами. В качестве символа начала новой жизни в этот день старались избавляться от старой одежды. Юноши 14 января обычно приходили в дом возлюбленной свататься. В случае, если девушка соглашалась, семейная жизнь обещала быть долгой и счастливой.

Старый Новый год совпадает со Святками — идеальным временем для гаданий. Современные девушки и сейчас делают это, но, скорее, ради развлечения. Находятся и действительно уверенные в том, что результат гадания воплотится в жизнь. Девушки на Руси пытались увидеть будущего мужа. Для этого клали под подушку расческу со словами «Суженый мой, приди и расчеши мне волосы». Сейчас же существует большое число способов для гадания.

Есть и поверья, гласящие о том, что нельзя делать в этот день. Так, нельзя выносить мусор, иначе вместе с ним могут быть выброшены счастье и благополучие. Не стоит ругаться, обижаться, сквернословить, так как этот день все же имеет связь с церковным праздником. Считается, что нельзя в этот день произносить число 13, это может навлечь беду. За праздничным столом лучше не находиться в темной одежде.