05.07.2022
20:32
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Происшествия

Как в Олекминске потушили лесной пожар вблизи от жилья

Сегодня ночью в ЕДДС г. Олёкминска поступил звонок от жителей, известивших о пожаре в районе городской сопки. Серьезность ситуации заключалась в том, что пожар был в непосредственной близости (100 м) от жилого сектора, сообщает тгк Администрации МО г.Олекминск.
С целью обнаружения локализации пожара, на место выехал заместитель главы города Руслан Портнягин. После обнаружения возгорания, заместитель главы обратился к исполняющему обязанности директора Олёкминского филиала ГАУ РС(Я) «Якутлесресурс» Орлову С.В. Совместными усилиями пожар был локализован. Приехавшая бригада «Якутлесресурс» устранила остатки пожара.

Фото: Пресс-служба МЧС РФ по РС(Я)
Источник: тгк Администрации МО г.Олекминск.

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