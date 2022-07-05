Как в Олекминске потушили лесной пожар вблизи от жилья

Сегодня ночью в ЕДДС г. Олёкминска поступил звонок от жителей, известивших о пожаре в районе городской сопки. Серьезность ситуации заключалась в том, что пожар был в непосредственной близости (100 м) от жилого сектора, сообщает тгк Администрации МО г.Олекминск.

С целью обнаружения локализации пожара, на место выехал заместитель главы города Руслан Портнягин. После обнаружения возгорания, заместитель главы обратился к исполняющему обязанности директора Олёкминского филиала ГАУ РС(Я) «Якутлесресурс» Орлову С.В. Совместными усилиями пожар был локализован. Приехавшая бригада «Якутлесресурс» устранила остатки пожара.