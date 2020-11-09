Как в новых условиях записаться к судприставам?

В связи с ростом количества заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия) и продлением режима ограничительных мер по 30 ноября 2020 года Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) напоминает гражданам и представителям организаций о необходимости использовать электронные формы взаимодействия со службой без непосредственного посещения отделений судебных приставов.

Обращение в адрес должностных лиц можно направить через «Интернет-приемную» на официальном сайте Управления http://r14.fssp.gov.ru/ir/, указав свои контактные данные, вид и тему обращения.

Для удобства граждан функционирует «Личный кабинет стороны исполнительного производства» https://r14.fssp.gov.ru/, который позволяет в электронной форме и в дистанционном режиме общаться с судебным приставом. А именно: получать информацию, знакомиться со всеми процессуальными документами в рамках исполнительного производства, направлять судебному приставу заявления, а также получать ответы на заявления и копии документов. Для входа в личный кабинет не требуется регистрация. Подтверждение личности гражданина или представителя юридического лица происходит посредством Единой системы идентификации.

Кроме того, на официальном сайте УФССП России по Республике Саха (Якутия) работает сервис «Банк данных исполнительных производств». Данный сервис позволяет получать исчерпывающую информацию о наличии, либо отсутствии задолженности и при необходимости осуществлять платежи при помощи электронных банковских систем, либо распечатать квитанцию для оплаты долга привычным способом. Помимо этого, для уточнения информации можно воспользоваться сервисами «Вопрос – ответ», «Интерактивный помощник стороны исполнительного производства», «Жизненные ситуации».

В случае острой необходимости личного посещения подразделения, во избежание скопления граждан, личный приём осуществляется по предварительной записи через сервис «Запись на личный приём» http://r14.fssp.gov.ru/fssponline. Для удобства граждан в каждом структурном подразделении установлены специальные переносные ящики для приёма корреспонденции.