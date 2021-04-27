27.04.2021
12:30
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Красота & Здоровье

Как в майские праздники будут работать медучреждения Якутии

27 апреля и с 1 мая по 11 мая 2021 года терапевтические и педиатрические отделения всех медучреждений республики будут работать ежедневно.

Приемы в поликлиниках дежурных врачей —  терапевтов и педиатров — будут вестись с 09.00 до 15.00 часов.

Обслуживание вызовов участковых врачей — ежедневно с 09.00-15.00 часов.
Пункты вакцинации по всей Якутии также будут принимать во все выходные и праздничные дни с 9.00 до 15.00 часов. 
Прием вызовов врачей на дом осуществляется через Call-центры с 09.00 до 15.00 часов.

Телефоны поликлиник Якутска для вызова врачей на дом: 
Медицинский центр г. Якутска – 500-003; 
Поликлиника №1 – 31-90-93; 
Якутская городская больница №2 – 21-96-95; 
Якутская городская больница №3 – 507-507; 
Республиканская клиническая больница №3 – 507-211;
Жители районов обращаются в Центральные районные больницы своих улусов или в учреждения здравоохранения своих сел, поселков.
Пункт Неотложной помощи Офтальмологии в Якутске принимает пациентов круглосуточно по адресу: ул.Свердлова, 17. Телефон для справок — 8(4112) 22-30-50

ТРАВМПУНКТЫ ЯКУТСКА:
Детское отделение — прием проводится круглосуточно все дни – без выходных и праздников — в Педиатрическом центре Национального центра медицины — Сергеляхское шоссе, дом 2. Телефон для справок —  8 (4112)39-50-35 
Взрослое отделение — травмпункт для взрослых — работает круглосуточно все дни, без выходных и праздников, по адресу: ул. П.Алексеева, 64/1. Телефон для справок — 8 (4112) 43-20-30

КАК ВЫЗВАТЬ СКОРУЮ?
Станции скорой медицинской помощи г.Якутска и районов республики работают круглосуточно, без выходных и праздничных дней. 
Номера для вызовов — 03 (со стационарных телефонов), 103 (с сотовых телефонов). 
Кроме того Скорую медпомощь можно вызвать по Единому номеру вызова экстренных служб 112.

Также в поликлиниках можно будет пройти вакцинацию, открыть или закрыть больничный лист, получить справки или рецепты.

В связи с сохраняющейся сложной эпидситуацией, Министерство здравоохранения Якутии просит всех якутян и гостей республики соблюдать масочный режим и режим социальных дистанций, избегать мест массового скопления людей. 

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба Министерства здравоохранения РС(Я)
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