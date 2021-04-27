Как в майские праздники будут работать медучреждения Якутии

27 апреля и с 1 мая по 11 мая 2021 года терапевтические и педиатрические отделения всех медучреждений республики будут работать ежедневно.

Приемы в поликлиниках дежурных врачей — терапевтов и педиатров — будут вестись с 09.00 до 15.00 часов.

Обслуживание вызовов участковых врачей — ежедневно с 09.00-15.00 часов.

Пункты вакцинации по всей Якутии также будут принимать во все выходные и праздничные дни с 9.00 до 15.00 часов.

Прием вызовов врачей на дом осуществляется через Call-центры с 09.00 до 15.00 часов.

Телефоны поликлиник Якутска для вызова врачей на дом:

Медицинский центр г. Якутска – 500-003;

Поликлиника №1 – 31-90-93;

Якутская городская больница №2 – 21-96-95;

Якутская городская больница №3 – 507-507;

Республиканская клиническая больница №3 – 507-211;

Жители районов обращаются в Центральные районные больницы своих улусов или в учреждения здравоохранения своих сел, поселков.

Пункт Неотложной помощи Офтальмологии в Якутске принимает пациентов круглосуточно по адресу: ул.Свердлова, 17. Телефон для справок — 8(4112) 22-30-50

ТРАВМПУНКТЫ ЯКУТСКА:

Детское отделение — прием проводится круглосуточно все дни – без выходных и праздников — в Педиатрическом центре Национального центра медицины — Сергеляхское шоссе, дом 2. Телефон для справок — 8 (4112)39-50-35

Взрослое отделение — травмпункт для взрослых — работает круглосуточно все дни, без выходных и праздников, по адресу: ул. П.Алексеева, 64/1. Телефон для справок — 8 (4112) 43-20-30

КАК ВЫЗВАТЬ СКОРУЮ?

Станции скорой медицинской помощи г.Якутска и районов республики работают круглосуточно, без выходных и праздничных дней.

Номера для вызовов — 03 (со стационарных телефонов), 103 (с сотовых телефонов).

Кроме того Скорую медпомощь можно вызвать по Единому номеру вызова экстренных служб 112.

Также в поликлиниках можно будет пройти вакцинацию, открыть или закрыть больничный лист, получить справки или рецепты.

В связи с сохраняющейся сложной эпидситуацией, Министерство здравоохранения Якутии просит всех якутян и гостей республики соблюдать масочный режим и режим социальных дистанций, избегать мест массового скопления людей.