Как в интернете продавали несуществующих домашних животных

В Якутии сотрудниками полиции установлена подозреваемая в серии интернет-мошенничеств

В марте прошлого года в полицию г.Якутска поступило заявление от местной жительницы о том, что неизвестное лицо обманным путем похитило принадлежащие ей денежные средства. Выяснилось, что якутянка лишилась сбережений, заинтересовавшись объявлением о продаже щенка породы «шпиц» на одном из интернет-сервисов. В ходе беседы «продавец» сообщила о возможности доставки собаки в Якутск и попросила перевести деньги на счет банковской карты.

Через некоторое время в органы внутренних дел стали поступать аналогичные сообщения о мошенничествах под предлогом продажи домашних животных и предметов интерьера.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России «Якутское» была установлена личность подозреваемой в совершении указанных преступлений – ею оказалась 20-летняя безработная жительница Вологодской области. На данный момент установлена её причастность к совершению 7 эпизодов хищений у жителей Якутии, совершенных с использованием сети интернет.

В отношении подозреваемой возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Расследование уголовного дела продолжается.