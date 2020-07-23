Как в ГУП ЖКХ идет подготовка к отопительному периоду

В ГУП «ЖКХ РС (Я)» под руководством первого заместителя генерального директора – главного инженера Александра Корякина в формате видеоконференцсвязи состоялось совещание по вопросам подготовки к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов.

Во время совещания рассмотрены вопросы по исполнению мероприятий ремонтной и инвестиционной программ, обеспечения топливно-энергетическими ресурсами в период навигации, обращения с твердыми коммунальными отходами в арктических районах и подготовки резервных источников питания.

Во всех 29 производственных подразделениях коммунального предприятия подготовка к зиме идет в строгом соответствии с планом. На данный момент готовность к отопительному периоду составляет свыше 50%.

На текущую дату на объектах теплоснабжения установлено 62 новых котла заводского изготовления и 13 единиц горелочного оборудования, продолжается ремонт и модернизация основного и вспомогательного оборудования. Коммунальщики отремонтировали 42 км инженерных сетей: тепловых – 36,2 км, водопроводных — 5,5 км, канализационных — 0,3 км.

Филиалы укомплектованы необходимым объемом продукции производственно-технического назначения для завершения ремонтной кампании. На текущую дату общий процент комплектации материалами составляет более 90% от годового плана, в том числе на 92% обеспечены филиалы арктической группы районов.