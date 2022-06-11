Как узнать результаты ЕГЭ, не выходя из дома?

От даты сдачи экзаменов до обработки и оглашения результатов проходит 7–14 дней. Итоги ЕГЭ можно узнать в школе или онлайн.

Когда объявят результаты? Первые результаты будут известны не позднее:

10 июня — география, химия и литература;

17 июня — русский язык;

20 июня — математика. Весь график проведения ЕГЭ и даты публикации результатов можно посмотреть здесь.

Как посмотреть результаты на «Госуслугах»?

Итоги экзаменов автоматически подгружаются на портале госуслуг, так что необязательно идти в школу, чтобы узнать свои оценки по предметам.

Нужно:

Авторизоваться под своей подтверждённой учётной записью.

2) Перейти в раздел «Документы».

3) Выбрать блок «Образование».

4) В поле «Результаты ЕГЭ» кликнуть «Запросить».

Ответы придут за пару секунд. Они сохранятся в личном кабинете. тгк @obyasnayemrf