11.06.2022
16:09
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Образование

Как узнать результаты ЕГЭ, не выходя из дома?

От даты сдачи экзаменов до обработки и оглашения результатов проходит 7–14 дней. Итоги ЕГЭ можно узнать в школе или онлайн.

Когда объявят результаты? Первые результаты будут известны не позднее:

10 июня — география, химия и литература;

17 июня — русский язык;

20 июня — математика. Весь график проведения ЕГЭ и даты публикации результатов можно посмотреть здесь.

Как посмотреть результаты на «Госуслугах»?
Итоги экзаменов автоматически подгружаются на портале госуслуг, так что необязательно идти в школу, чтобы узнать свои оценки по предметам.
Нужно:

  1. Авторизоваться под своей подтверждённой учётной записью.

2) Перейти в раздел «Документы».

3) Выбрать блок «Образование».

4) В поле «Результаты ЕГЭ» кликнуть «Запросить».
Ответы придут за пару секунд. Они сохранятся в личном кабинете. тгк @obyasnayemrf

Фото: News.Ykt.ru
Источник: тгк @obyasnayemrf

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