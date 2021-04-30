30.04.2021
16:40
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Якутск

Как узнать очередь на получение земельного участка в Якутске?



Можете сверить свою очередь на региональном портале государственных услуг — e-yakutia.ru.

Для этого нужно зарегистрироваться и войти в свой личный кабинет на портале.

Для многодетных семей выберите услугу «Сверка очереди на получение земельного участка граждан, имеющих трех и более детей».

Для сверки общей и льготной очереди, выберите услугу «Предоставление информации о порядковом номере очереди на предоставление земельного участка для садоводства, огородничества, дачного хозяйства».

Затем заполните заявление, проставьте все необходимые галочки и нажмите «запросить информацию».

Информация об очереди отображается сразу в окне «Информация об очереди».

Легко и удобно, портал e-yakutia.ru!


Источник: https://www.instagram.com/p/COPa7CHgEEH/
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