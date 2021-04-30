30.04.2021
16:40
109
Якутск
Как узнать очередь на получение земельного участка в Якутске?
⠀
Можете сверить свою очередь на региональном портале государственных услуг — e-yakutia.ru.
⠀
Для этого нужно зарегистрироваться и войти в свой личный кабинет на портале.
⠀
Для многодетных семей выберите услугу «Сверка очереди на получение земельного участка граждан, имеющих трех и более детей».
⠀
Для сверки общей и льготной очереди, выберите услугу «Предоставление информации о порядковом номере очереди на предоставление земельного участка для садоводства, огородничества, дачного хозяйства».
⠀
Затем заполните заявление, проставьте все необходимые галочки и нажмите «запросить информацию».
⠀
Информация об очереди отображается сразу в окне «Информация об очереди».
⠀
Легко и удобно, портал e-yakutia.ru!
⠀
Источник: https://www.instagram.com/p/COPa7CHgEEH/
#Госуслуги14#Как узнать очередь на получение земельного участка в Якутске?#республика саха (якутия)#рся#Саха#СахаСирэ#Якутия#Якутск
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
30.04.2021
62
30.04.2021
508
30.04.2021
238
30.04.2021
156
30.04.2021
135
30.04.2021
154
30.04.2021
203
30.04.2021
145
30.04.2021
173
30.04.2021
103
30.04.2021
273
30.04.2021
163
30.04.2021
158
30.04.2021
160
30.04.2021
130
30.04.2021
207
30.04.2021
131
30.04.2021
550
30.04.2021
223
30.04.2021
321
30.04.2021
146
30.04.2021
745
30.04.2021
264
30.04.2021
1035
30.04.2021
744
30.04.2021
1033
30.04.2021
1127
30.04.2021
374
30.04.2021
954
29.04.2021
1435
29.04.2021
262
29.04.2021
3238
29.04.2021
273
29.04.2021
469
29.04.2021
741
29.04.2021
525
29.04.2021
376
29.04.2021
271
29.04.2021
503
29.04.2021
370
29.04.2021
1208
29.04.2021
199
29.04.2021
624
29.04.2021
360
29.04.2021
618
29.04.2021
297
29.04.2021
323
29.04.2021
374
29.04.2021
698
29.04.2021
615
ТОП НОВОСТИ
28.04.2021
7306
28.04.2021
6088
26.04.2021
5883
28.04.2021
4449
26.04.2021
4346
25.04.2021
3691
25.04.2021
3345
29.04.2021
3246
25.04.2021
3186