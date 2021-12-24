Как узнать о своих долгах?

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) предлагает Вам несколько способов узнать о своих долгах.

Вы можете не знать о своей задолженности:

Кредиты и займы;

Неоплаченные штрафы ГИБДД;

Неисполненные обязательства по судебным решениям;

Налоги.

По этой причине к должнику могут быть приняты меры принудительного исполнения:

Ограничение на выезд из Российской Федерации;

Взыскание денежных средств, находящихся на счетах в банках;

Ограничение на регистрационные действия в отношении транспортных средств.

Как узнать о своей задолженности?

«Банк данных исполнительных производств».

В банке данных исполнительных производств можно проверить, числится ли за вами задолженность в Федеральной службе судебных приставов. Для этого достаточно на сайте https://r14.fssp.gov.ru/ ввести фамилию, имя, отчество и дату рождения.

Приложение «ФССП России».

Благодаря мобильному приложению вы сможете осуществить поиск сведений о задолженности физических и юридических лицах, оформить подписку на обновления записей банка данных, а также получить информацию о порядке обращения граждан в органы ФССП России.

Единый портал государственных услуг (ЕПГУ).

На портале госуслуг также отображается задолженность. Кроме того, здесь вы получите сведения о ходе исполнительного производства и о вынесении тех или иных процессуальных документов.

Как оплатить судебную задолженность?

Федеральная служба судебных приставов рекомендует гражданам и представителям юридических лиц, обнаруживших у себя наличие задолженности, оплатить ее посредством портала Госуслуг или с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств».