Как узнать о своих долгах?
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) предлагает Вам несколько способов узнать о своих долгах.
Вы можете не знать о своей задолженности:
- Кредиты и займы;
- Неоплаченные штрафы ГИБДД;
- Неисполненные обязательства по судебным решениям;
- Налоги.
По этой причине к должнику могут быть приняты меры принудительного исполнения:
- Ограничение на выезд из Российской Федерации;
- Взыскание денежных средств, находящихся на счетах в банках;
- Ограничение на регистрационные действия в отношении транспортных средств.
Как узнать о своей задолженности?
- «Банк данных исполнительных производств».
В банке данных исполнительных производств можно проверить, числится ли за вами задолженность в Федеральной службе судебных приставов. Для этого достаточно на сайте https://r14.fssp.gov.ru/ ввести фамилию, имя, отчество и дату рождения.
- Приложение «ФССП России».
Благодаря мобильному приложению вы сможете осуществить поиск сведений о задолженности физических и юридических лицах, оформить подписку на обновления записей банка данных, а также получить информацию о порядке обращения граждан в органы ФССП России.
- Единый портал государственных услуг (ЕПГУ).
На портале госуслуг также отображается задолженность. Кроме того, здесь вы получите сведения о ходе исполнительного производства и о вынесении тех или иных процессуальных документов.
Как оплатить судебную задолженность?
Федеральная служба судебных приставов рекомендует гражданам и представителям юридических лиц, обнаруживших у себя наличие задолженности, оплатить ее посредством портала Госуслуг или с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств».
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