27.04.2022
16:49
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Общество

Как узнать о долгах?

28 апреля с 10:00 до 12:00 пройдет Всероссийская акция «Узнай о своих правах. Узнай о своих долгах», в рамках которой должностные лица Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) проведут консультативную помощь гражданам по вопросам принимаемых мер поддержки сторон исполнительного производства, информационной безопасности, получения информации о наличии задолженности и своевременного ее погашения с помощью электронных ресурсов на официальном сайте Управления r14.fssp.gov.ru и портала госуслуг.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

  1. Центр государственных и муниципальных услуг «Мои Документы» (МФЦ) по адресу: Аммосова, 18.
  2. «Центр занятости населения» по адресу: Петра-Алексеева, 19/3.
  3.  Приемная Президента Российской Федерации в Республике Саха (Якутия) по адресу: Ленина, 33.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба УФССП по РС(Я)
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