Как узнать о долгах?

28 апреля с 10:00 до 12:00 пройдет Всероссийская акция «Узнай о своих правах. Узнай о своих долгах», в рамках которой должностные лица Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) проведут консультативную помощь гражданам по вопросам принимаемых мер поддержки сторон исполнительного производства, информационной безопасности, получения информации о наличии задолженности и своевременного ее погашения с помощью электронных ресурсов на официальном сайте Управления r14.fssp.gov.ru и портала госуслуг.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: