Как узнать номер лицевого счета для оплаты капремонта?

Собственники жилых помещений могут самостоятельно узнать номер лицевого счета для оплаты взносов на капремонт на сайте Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия) www.fondkr.ru в разделе «Мой дом». Для просмотра лицевого счета необходимо ввести адрес дома, при этом Вы автоматически будете переведены на вкладку «Сведения о МКД», здесь найдите вкладку «Лицевые счета», далее по номеру помещения (квартиры) находите лицевой счет.

Напомним, что свой лицевой счет можно узнать из любых ранее оплаченных квитанций, а также по многоканальному номеру 8(4112) 31-90-14 в рабочие дни с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Напоминаем, в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией очный прием посетителей в кассах и офисах Фонда капремонта РС (Я) временно приостановлен. Рекомендуем воспользоваться дистанционными сервисами (Сбербанк Онлайн, www.fondkr.ru, портал «Электронное ЖКХ РС(Я)» http://dom.e-yakutia.ru, приложение «Квартплата+»).