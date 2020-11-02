Как узнать, что твой ребенок принимает наркотики?

На этот вопрос мы попросили ответить врача-психиатра-нарколога детско-подросткового кабинета Якутского республиканского наркологического диспансера Алену Владимировну КОНСТАНТИНОВУ.

— Родители должны знать основные признаки состояний наркотического опьянения, которые позволяют своевременно выявлять все случаи даже эпизодического употребления наркотических веществ, — говорит доктор. — Прием одной группы наркотических препаратов вызывает опьянение с преобладанием признаков торможения нервной системы. В этих случаях наблюдаются: вялость, заторможенность, малоподвижность, затруднения при установлении речевого контакта, сонливость, иногда переходящая в поверхностный сон. Можно заметить бедную мимику, вялую, монотонную, замедленную речь, временами смазанную, нечеткую, а подчас и неразборчивую. Могут отмечаться также невыраженные нарушения координации движений, равновесия, походки. Действие другой группы наркотических веществ приводит к развитию признаков выраженного возбуждения нервной системы, таких, как повышенное настроение, беспричинная веселость, смешливость, дурашливость, двигательная расторможенность, непоследовательность в действиях, повышенная отвлекаемость, затруднения при необходимости концентрации внимания. Речь в этом случае убыстренная, многословная, иногда прерываемая приступами внезапного смеха, ответы, как правило, невпопад. Иногда в опьянении преобладают явления благодушия, довольства, на лице может блуждать безмятежная улыбка, возможны эпизоды застывания в мечтательной позе. Бывает, что в состоянии наркотического опьянения более всего выражены злобность, агрессивность, раздражительность, возникающие даже по незначительному поводу. Практически всегда можно наблюдать нарушения почерка, других тонких и точных движении: покраснение или бледность кожных покровов: «лихорадочный блеск» или «мутность» глаз, резкое расширение либо значительное сужение зрачков. Общими для лиц, находящихся в состоянии даже легкого наркотического опьянения, являются кратковременные нарушения мышления в виде снижения способности к формулировке суждений, решению логических задач, выполнению обычных математических операций. Следует учитывать, что прием наркотических веществ может быть «дробным», неоднократным, и, следовательно, эпизоды наркотического опьянения могут повторяться в течение дня и быть продолжительными.

Что же делать, куда обращаться, если родители уверены, что их ребенок употребляет наркотические вещества?

Не впадайте в панику. Помните, что некоторые из перечисленных выше признаков могут встречаться и у людей, не принимающих ПАВ. Поэтому, не совершайте ошибку, обвиняя своего ребенка в приеме наркотических средств. Лучше всего в этом случае — получить консультацию у врача, предпочтительно нарколога, который сумеет правильно определить причину наблюдающихся симптомов.

Понаблюдайте за ребенком, не демонстрируя чрезмерного подозрения.

Представьте ему достаточную информацию о последствиях употребления наркотиков.

Обсудите свои подозрения с ним, при этом избегайте репрессивной и осуждающей тактики, не читайте мораль, не угрожайте и не наказывайте.

Постарайтесь убедить ребенка обратиться к психиатру-наркологу.

Куда можно обратиться за помощью?

В детско-подростковом кабинете ГБУ РС (Я) «Якутский республиканский наркологический диспансер» (ЯРНД) врачами-психиатрами-наркологами и медицинскими психологами осуществляется лечебно-профилактическая помощь несовершеннолетним и их родителям или законным представителям.

Проводится индивидуальное консультирование детей и их родителей (опекунов) по вопросам употребления алкоголя, табака, наркотиков, ингаляций токсическими веществами. Если вам кажется, что ваш ребенок начал курить, употреблять алкоголь или наркотики и отказывается от помощи, то вы можете обратиться к нам сами для совместного обсуждения данной темы и выработки стратегии поведения.

Можно обратиться по телефонам доверия: 8-924-591-10-20, либо задать вопрос специалистам на сайте Якутского республиканского наркологического диспансера http://yarnd.ykt.ru/, направить свои вопросы на электронную почту yrnd@gov14.ru

Важно помнить, что развитие зависимости от психоактивных веществ легче предупредить, чем лечить, поэтому своевременные лечебно-профилактические мероприятия помогут в их предупреждении.