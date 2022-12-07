Как увеличить пенсию в РФ?

В РФ размером своих пенсий довольны разве что губернаторы и бывшие депутаты. А вот бывшие слесари, бухгалтеры, продавцы получают в среднем около 15 тысяч рублей ежемесячно, а по факту тысячи российских пенсионеров выживают на прожиточный минимум. Однако в пенсионном законодательстве имеется несколько норм, позволяющих увеличить размер будущей пенсии, и почти для всякого гражданина найдётся такая возможность.

Пенсия в России складывается из фиксированной выплаты и стоимости персональных пенсионных коэффициентов (баллов). И ту, и другую часть иногда можно несколько увеличить. Пенсионные баллы – это своего рода условные единицы, количество которых зависит от сделанных работником взносов на своё пенсионное обеспечение. Ещё с 2002 года все такие взносы берутся на учёт в специальной системе персонифицированного учёта.

При оформлении пенсии россиянину работник Пенсионного фонда собирает сведения о стаже гражданина из нескольких источников. Прежде всего – из трудовой книжки. Также – из справок о работе (либо из архива, если предприятие, где работал человек, прекратило своё существование). Или из свидетельских показаний его коллег, сослуживцев.

Накопительные пенсии у работавших граждан РФ формировались в период с 2002 по 2013 годы – с зарплат россиян перечислялось от 2% до 6% на накопительный счёт. Некоторые копили свои будущие пенсии в Пенсионном фонде России, другие доверили это аналогичным негосударственным фондам. В личном кабинете на сайте ПФ всякий может узнать о том, имеются ли у него накопления и получить их.

Женщины в России могут выходить на пенсию в 60 лет, а мужчины на 5 лет позднее. Если мужчина, достигнув 60-летнего возраста, решит сменить пол, это может помочь ему получать пенсию раньше, однако и врачебную комиссию придётся (успешно) пройти, и гормоны принимать. Если мужчина не готов идти на такие радикальные меры, чтобы увеличить пенсию, можно и купить несколько лет стажа, если есть деньги и желание. Для этого нужно подать заявление в ПФР, дождаться ответа, а затем оплатить назначенную сумму.

В России можно получать и две пенсии – одну от государства, другую от негосударственного пенсионного фонда. Для получения страховой пенсии от родной страны нужно достичь установленного законом возраста и набрать необходимое количество пенсионных баллов и лет стажа. Если все условия будут выполнены, государство по достижению гражданином (гражданкой) установленного законом возраста назначит ему (ей) пенсию. А вот вторая пенсия уже формируется из сделанных россиянином добровольных платежей в негосударственный пенсионный фонд. Негосударственная пенсия также выплачивается по достижению пенсионного возраста – после того, как клиент НПФ подаст заявление о том, что он стал пенсионером.

Поскольку в России мужчины и женщины равны перед законом, то увеличить пенсию могут и мужчины, и женщины. Чем больше женщина родила детей, тем больше ей начисляется пенсионных баллов.