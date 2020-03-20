20.03.2020
15:57
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Путешествия & Отдых

Как устроить романтический вечер в гостинице 3* «ОртоДойду» за 3500 рублей?

Романтический вечер в гостинице как способ разнообразить отношения. На всех этапах отношений в паре романтика имеет особенное значение. Создать правильный настрой можно независимо от ситуации. Романтик можно устроить дома или на отдыхе. Съездить на выходные в столицу и отдохнуть там.

Смена привычной обстановки благоприятно повлияет на отношения. Такое решение позволит вырваться из круга бытовых проблем. Отдыхайте в отеле и получайте только приятные впечатления.

Забронируйте специальный тариф “ROMANTIC», который включает проживание в комфортабельных номерах с кроватями «KING SIZE». Подарите себе и своей второй половинке романтический вечер в гостинице «ОРТОДОЙДУ»!

Акция действует при бронировании проживания по телефону +7 (914) 272-60-88! 

Фото: Гостиница "ОРТОДОЙДУ"
Источник: Гостиница "ОРТОДОЙДУ"
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