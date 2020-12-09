Как управлять сотрудниками

10 декабря Центр «Мой бизнес» приглашает принять участие в бесплатном мастер-классе в формате вебинара на тему «Основы управления сотрудниками: планирование, коммуникация, мотивация и контроль». Начало с 15:00 до 17:00 Программа: Какими умениями и качествами должен обладать руководитель для эффективного управления?

Цикл управления или за что руководитель получает деньги: планирование, организация, мотивация и контроль.

Что важно в планировании? Самоорганизация, приоритеты, виды и способы планирования.

Ситуационное руководство. Как правильно ставить разные задачи разным сотрудникам и получать результат?

Мотивация персонала: виды и инструменты. Как понять, что персонал демотивирован?

Контроль – самое простое и самое сложное в управлении.

Умение общаться с персоналом – особый навык. Что важно в общении с сотрудниками, как сказать так, чтобы услышали? Спикер: Алена ШКУЛЕПО — бизнес-психолог, бизнес-тренер, сертифицированный коуч ICF, HR с 10-летним опытом работы в сфере управления персоналом в различных отраслях бизнеса. Регистрация доступна по ссылке: https://events.webinar.ru/24090818/7450059 На все возникающие вопросы по ведению бизнеса и мерам поддержки вам ответят: по номеру бесплатной горячей линии 8-800-100-58-80;

через сервис «Линия прямых обращений» на Портале малого и среднего предпринимательства РС (Я) portal.b14.ru;

через мессенджер Whatsapp по номеру 8-924-873-00-97

Фото: ГАУ РС (Я) "Центр "Мой бизнес" Источник: ГАУ РС (Я) "Центр "Мой бизнес"

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