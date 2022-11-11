Как уменьшить платеж по кредиту и выгодно сэкономить?

Если вы задумались о грамотном подходе к своим финансам и хотите начать новый год с наименьшей нагрузкой по кредитным выплатам, то стоит воспользоваться рефинансированием кредитов. Сейчас есть уникальная возможность объединить все свои кредиты в один по ставке 12% годовых, уменьшить ежемесячный платеж, и получить еще и дополнительные деньги на любые цели.

Для тех, кто не знает, что такое рефинансирование, постараемся объяснить простым языком – это когда вы берете кредит в одном банке на выгодных для вас условиях, чтобы закрыть долг в другом, или даже в том же самом.

Если сумма ежемесячного платежа вас не устраивает, или ставка по кредиту уже не кажется столь привлекательной, выплачивать ежемесячно разные суммы в разные даты не удобно– рефинансирование отличный выход. Для этого нужно обратиться в банк, объединить несколько кредитов в один, закрыв старые, уменьшить ставку, или продлить срок кредита.

Такой вариант предлагает Алмазэргиэнбанк — потребительский кредит «Рефинансирование кредитов». Его можно использовать на закрытие:

— потребительских кредитов,

— кредитных карт и овердрафтов

— займов от потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов,

— даже ипотечных кредитов (например, для высвобождения из залога для срочной продажи).

При этом рефинансировать вы сможете кредиты, полученные и в самом Алмазэргиэнбанке.

Также банк готов выдать в рамках рефинансирования и дополнительные денежные средства на любые цели. В преддверии Нового года это замечательная возможность грамотно распределить свои расходы, и выделить время для более приятных вещей.

Какие условия?

— срок кредитования от 3 мес. до 7 лет;

— обеспечение по кредиту не требуется;

— сумма кредита от 5 000 руб. до 3,5 млн. руб.;

По кредитам, оформленным до конца 2022 года, Алмазэргиэнбанк предлагает снижение ставки на первые полгода — от 12% годовых!

Воспользуйтесь предложением до 31 декабря 2022 года, платите меньше и планируйте больше!

Рефинансирование кредита доступно всем жителя Республики Саха (Якутия), а также г. Хабаровск и г. Владивосток.

Подать заявку онлайн credit.albank.ru или в мобильном приложении.

Подробнее на сайте www.albank.ru

Тел. Горячей линии: 8-800-100-34-22

Электронная почта: bank@albank.ru