Как удалось убедить Turkish Airlines в необходимости прямых авиарейсов Якутск-Стамбул

В апреле этого года на заседании Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией президент нашей страны Владимир Путин отметил важность укрепления связей между Россией и Турцией и большие перспективы дальнейшего развития российско-турецких отношений во всех областях.

Наш всенародно избранный глава Якутии Айсен Николаев выступил с Инвестиционным посланием на 2019 год, в котором определил, что для развития новой экономики надо менять структуру инвестиций и стремиться к расширению вложений в капиталоемкие не сырьевые секторы. Данные задачи долгосрочного характера, но начинать решать их надо уже сегодня. Диалог с крупными партнерами будет строиться на принципах индивидуальности и адресности подхода к взаимовыгодным условиям, форматам поддержки в обмен на инвестиции, отвечающим интересам государства. Основной целью, как отметил Айсен Николаев, является ведение переговоров с инвесторами и привлечение инвестиций в Якутию.В нашей Республике очень много людей, душой болеющих за развитие нашей Республики – это предприниматели, депутаты разных уровней, общественники и, конечно, жители Якутии. У нас с вами есть одна общая для всех цель – процветание Республики Саха (Якутия).Мы, строители Якутии, полностью поддерживаем Послание нашего лидера, имеем огромное желание привлечь иностранных инвесторов для развития нашей республики, создавать практику успешной работы с инвесторами, заимствовать лучшие технологии, и создавать благоприятные условия для иностранных инвесторов. Мы должны выйти вперед как субъект Российской Федерации в работе по привлечению инвестиций.Сегодня стратегическими партнерами Российской Федерации являются Япония, Китай и Турция. Считаю необходимым усилить работу по созданию доверительных отношений между этими странами и назначить представителей от Якутии в этих странах для привлечений инвестиций.Принимая во внимание, что на сегодняшний день приоритетным направлением для нашей республики является активное развитие не сырьевой экономики, привлечение инвестиций и рост экспорта, важнейшее значение в этом имеет развитие внешних экономических, политических и культурных связей с зарубежными странами. Активное взаимовыгодное сотрудничество с Турцией, являющейся единственной страной из списка G-20, с которой нас связывают древнее историко-культурное прошлое и принадлежность языков к единому семейству языков, будет способствовать социально-экономическому развитию Якутии в долгосрочной перспективе.

В этом году Якутию по моему приглашению посетил Билял Эрдоган, сын действующего президента Турции Реджепа Эрдогана. Он очень тепло воспринял Якутию и ее жителей, потому решил поддерживать в дальнейшем взаимовыгодное сотрудничество с республикой и содействовать в различных вопросах, в частности в организации прямых рейсов из Якутска в Турцию. Таким образом, в начале августа по приглашению Биляла Эрдогана я посетил Турцию, побывал в качестве гостя у него дома. По рекомендации Биляла была организована наша встреча с председателем Совета директоров авиакомпании Turkish Airlines Илькером Айджы, в ходе которой решился принципиальный вопрос организации прямых рейсов в Якутию. Кроме того, я встретился с исполняющим обязанности Министра туризма и культуры Турции господином Сердар Чамом. Были обсуждены вопросы повышения турпотока из Турции в Якутию, а также план совместных действий по сотрудничеству республик.

По возвращению в Россию я встретился с представителями Turkish Airlines, с генеральным директором представительства авиакомпании в городе Москва Тураном Йардымджы. И мы вылетели в Якутск с административным директором представительства Владимиром Кирилловым. Вчера, 6 августа, наш турецкий гость встретился с министром предпринимательства, торговли и туризма РС(Я) Ириной Высоких, генеральным директором международного аэропорта «Якутск» Сергеем Игнатенко, а также руководством авиакомпании «Якутия» и туристического агентства «ГАВС».

Везде были обговорены детали организации регулярных прямых рейсов по маршруту Якутск-Стамбул. Стоит отметить, что данное направление выбрано в целях обеспечения круглогодичности выполняемых рейсов, роста экспортного потенциала республики и инвестиционной активности между нашими странами, а также снижения транспортных расходов на перелёты и возможности более широкого доступа россиян к курортам и городам Турции. Приезд авиаперевозчика мирового уровня в Якутию выведет регион на качественно новый уровень, наш регион станет центром притяжения для жителей со всего Дальнего Востока и в целом мира.

Господин Туран Йардымджы сообщил, что турецкая авиакомпания настроена очень решительно и планирует выполнение регулярных рейсов между Якутией и Турцией. Якутия привлекла их позитивной статистикой: при населении столицы республики в 320 тыс. человек пассажиропоток аэропорта г. Якутск составляет 920 тыс. человек.

Turkish Airlines является членом крупнейшего и наиболее представительного авиационного альянса StarAlliance, входит в список лучших авиакомпаний мира и Европы. Авиакомпания Turkish Airlines летает в наибольшее количество стран мира, чем любой другой авиаперевозчик: в пункте назначения самолетов авиакомпании 311 направлений в 126 странах, а пассажиропоток авиакомпании за 2018 год составил более 75 млн. человек.