Как уберечь портативные гаражи от краж?

В зимнее время года возрастает высокий уровень спроса на портативные гаражи, что приводит к сезонному увеличению числа краж данного имущества, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Якутское». Чтобы уберечь свои портативные гаражи от посягательств, злоумышленников, полиция рекомендует автомобилистам принять меры для защиты своего имущества:

Пометьте свои гаражи — «одеяла» несмываемой краской, написав государственный номер своего автомобиля;

Старайтесь ставить транспорт в зоне видимости камер наружного видеонаблюдения;

Также можно вшить в ткань свои визитные карточки и другие предметы, которые, в случае, если кража все же произошла, значительно облегчат процедуру идентификации принадлежности данного имущества именно вам;

Также можно наехать передними колесами на портативный гараж, после чего укрыть автомашину одеялом;

Не приобретайте портативные гаражи с рук, чтобы лишить злоумышленников рынка сбыта.

Уважаемые автолюбители! Просим вас сообщать о каждом подозрительном случае попытки продажи портативного гаража по телефонам: 02 (020), 42-22-22 (телефон доверия МВД по Республике Саха (Якутия), 45-44-43 (телефон доверия МУ МВД России «Якутское»).