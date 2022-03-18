Как Туйаара Алаас погасила конфликт своей улыбкой 😊

Титулованная красавица Туйаара Алаас в соцсети поделилась позитивной историей со своими подписчиками.

Улыбка всегда спасает любую ситуацию. В моей жизни разные конфликты решались лишь улыбкой. Тем больше накал и неизбежность, вместе с выдохом улыбнуться и отпустить.

И рассказала недавний случай в магазине которую Туйаара описала как «глупую и до боли банальную историю», но подтверждающую ее теорию.

Продуктовый маркет, очередь, я хожу туда-сюда рассматриваю витрину. Люди рассосались два продавца помогают подобрать мясо. Чуть подальше стоит семья, рядом с ними продавец, я расспрашиваю другого и начинаю выбирать кусок мяса. Слышу громкую недовольную речь, что «вообще-то очередь тут!» хотя рядом продавец с ними находится. Общая тишина у всех участников и все смотрят на меня.

Я посмотрела на продавцов, потом на источник недовольства. Хотела что-то ответить, но лишь бросила спокойный молчаливый взгляд, мне стало так невыносимо лень ответить и даже произнести слово, что я просто улыбнулась. Секунд 10-20 никто ничего не мог выдавить из себя. Конфликт исчерпан так и не начавшись. Каждый продолжил свои покупки.

Это было для них неожиданно и для меня тоже😂😅

Красавица отмечает, что в данной ситуации она могла попытаться что-то ответить, но конфликт и дальнейший «обмен любезностями» неизбежно разгорелся бы.

Лично меня улыбка спасает от негативно настроенных людей, которые готовы выплеснуть свои страхи, злобу на других. А их сейчас много. Берегите себя. Лучше радоваться мелочам, чем злиться. Это сложно, но это ваш выбор как реагировать и что вы получите в конечном итоге — пишет Туйаара Алаас.

Якутская красавица, мать четырех боотуров, несмотря ни на что, продолжает нести в мир что-то доброе, светлое и вдохновляющее.