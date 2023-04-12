Как тренируются дети в Покровске: Трижды через Лену — ради гимнастики!

Лала Крамаренко и Ксения Дудкина с юными гимнастками Хангаласской ДЮСШ

Маленькие девочки буквально обступили знаменитых гимнасток Лалу Крамаренко и Ксению Дудкину, во все глаза глядя на своих кумиров. Вокруг было несколько сотен зрителей, через считанные минуты начинался праздник «От дебюта – к высшим достижениям», а девочки говорили о своем восхищении чемпионками. Можно было подумать, что это часть сценария и подход юных гимнасток к известным спортсменкам перед шоу был предусмотрен, но оказалось, что этот момент совсем и не был запланирован. Кадры, сделанные фотожурналистом Марией Васильевой во время молодежного фестиваля «Муус устар- 2023» вырвали этот момент из общей хроники и заставили о себе говорить: хедлайнеры фестиваля, чемпионки по художественной гимнастике Лала Крамаренко и Ксения Дудкина в окружении юных гимнасток.

Обнимашки с кумирами

Этот непосредственный момент не оставил равнодушной Ксению Дудкину, олимпийскую чемпионку, ныне старшего тренера сборной команды России по художественной гимнастике в групповых упражнениях: «Меня эти дети восхитили своей проникновенностью и открытостью, подошли без всякого стеснения с вопросами: «Лала, как твои дела, ты сейчас будешь выступать?», открыто сказали о своем восхищении, с радостью обнимали Лалу Крамаренко. Это был невероятно трогательный и милый момент».

Тренеры федерации художественной гимнастики под управлением Людмилы Николаевой уточнили, что это были воспитанницы Хангаласской ДЮСШ.

Сами дети делятся своими впечатлениями.

Айлана Очиржапова с Лалой Крамаренко

Айлана Очиржапова, 7 лет: «Мы очень мечтали увидеть Лалу. Она спросила, как меня зовут и как у меня дела. Я сказала, что зовут меня Айлана и что дела идут хорошо. Потом мы обнялись. А на мастер-классе Лала показывала нам, как правильно делать упражнения. Она очень красивая, добрая, но требовательная».

Дарья Тарасова с звездами российской гимнастики

Даша Тарасова, 9 лет: «Мы рассказали Лале, что мы ее фанаты и что смотрим все видео с ней, следим за ее карьерой и что мы хотим стать такими же сильными гимнастками как она. После этого мы обнялись и ушли, потому что концерт уже начинался. Мы счастливы, что наша мечта исполнилась!».

Айлана и Даша занимаются художественной гимнастикой в Хангаласской ДЮСШ. Покровск – один из немногих населенных пунктов в республике, где есть возможность заниматься этим видом спорта. Отделение было открыто в 2021 году. Сегодня художественная гимнастика пользуется большой популярностью у хангаласских детей и их мам. Ради того, чтобы заниматься девочки ездят в Покровск даже из поселков.

Алена Андреевна, мама Даши Тарасовой: «Мы живем в поселке Мохсоголлох, это в 25 км от Покровска. Дочка учится в школе во вторую смену, поэтому на тренировку ездим с 8:30 до 12 часов. После тренировки сразу едем обратно в Мохсоголлох, в школу на уроки. Бывает, что перед соревнованиями или мероприятиями с групповыми выступлениями ездим на дополнительные тренировки в вечернее время. Но дорога нам не помеха – Даша очень увлечена гимнастикой. И я стремлюсь ее в этом поддерживать. Мы очень благодарны гимнастике, нашему тренеру Тамаре Еремеевне Борисовой за возможность соприкоснуться к этому прекрасному миру! Невероятно, что Даша смогла вживую встретиться с замечательными спортсменками, даже поговорить с ними, обнять Лалу Крамаренко – это воспоминания и впечатления на всю жизнь!»

Айлана Очиржапова живет ещё дальше – в селе 1-й Жемкон на другом берегу реки. Три раза в неделю она с мамой ездит на тренировки в Покровск!

Надежда Васильевна, мама Айланы Очиржаповой: «Дочь занимается гимнастикой три года. На днях нам исполнится 8 лет. На занятия ездим три раза в неделю регулярно. Зимой полегче: дорога по зимнику есть, тратим на нее в среднем по 1 часу туда и обратно. Летом и ранней осенью посложнее: можем сидеть на берегу по 2 часа в ожидании моторной лодки. Если есть время, остаёмся на дополнительные занятия. Перед соревнованиями ездим на тренировку каждый день. Тренер у нас очень требовательный, но понимающий человек, всегда идёт нам навстречу. Когда дороги нет в период половодья весной и в начале зимы в пору ледостава на реке, тренировка проходит в он-лайн режиме и Айлана тренируется дома самостоятельно».

Тамара Борисова, тренер по художественной гимнастике Хангаласской ДЮСШ, рассказывает, что девочки с большим желанием посещают тренировки, а родители их очень поддерживают.

Президент федерации художественной гимнастики РС(Я) Людмила Николаева: Непосредственные маленькие гимнастки очаровали сердца наших чемпионок!

Президент федерации художественной гимнастики республики Саха (Якутия) Людмила Николаева про трогательный момент встречи юных гимнасток и известных спортсменок говорит: «В мире гимнастики сильно развито чувство единой семьи. Гимнастки очень чутко относятся друг к другу. Тут все равны: и начинающие крохотные малышки, и признанные, титулованные звезды. Каждый помогает и поддерживает друг друга. Непосредственные маленькие гимнастки очаровали сердца наших чемпионок!».

Конечно же, такая встреча со своими кумирами и более того, мастер- класс от них останутся в памяти этих девочек на всю жизнь. Вот ради таких моментов и стоит проводить фестивали с живыми встречами, непосредственным общением и полноценными мастер-классами: зажигать сердца своих болельщиков и вдохновлять на занятия спортом.