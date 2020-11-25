Как СВФУ реализует указ главы Якутии

6 ноября 2018 года глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ подписал стратегический Указ «Об инновационном и цифровом развитии Республики Саха (Якутия)», в котором обозначены первоочередные цели и задачи на ближайшие пять лет. Согласно Указу, к 2024 году Якутия должна занять лидирующую позицию среди субъектов России по цифровому развитию. Количество компаний, осуществляющих технологические инновации, в сравнении с 2017 годом должно быть удвоено, объем привлечения инвестиций в сектор IT и инноваций увеличен как минимум до 1 млрд рублей в год. Документ предусматривает основные меры и механизмы поддержки цифровизации, такие как создание Парка высоких технологий (ИТ-парк), Фонда развития инноваций, районных ИТ-центров, привлечение инвестиций в сектор IT и инноваций, подготовку высококвалифицированных кадров

Проректор по цифровому развитию СВФУ Петр ИВАНОВ прокомментировал реализацию Указа университетом.

«Сегодня резиденты студенческого бизнес-инкубатора по схеме взаимосвязанной цепочки сопровождения инновационных проектов получили возможность бесшовного перехода на резидентство в ИТ-парк», – говорит проректор.

Он подчеркнул, что постоянная работа по обеспечению доступа и повышению качества интернета открывает возможности для качественного предоставления образовательных услуг университетом, в том числе в текущих условиях пандемии, а также появляется возможность освоения учащимися системы общего образования РС(Я) навыков использования цифровых технологий, программирования и работы с данными.

В структуре СВФУ действует Специализированный учебно-научный центр – Университетский лицей. СУНЦ СВФУ направлен на организацию доступного качественного общего образования, соответствующего требованиям, обеспечивающим возможность для творческого развития обучающихся, проявляющих способности к точным, естественным и гуманитарным наукам. Также Малая компьютерная академия и Дом научной коллаборации СВФУ ведут профориентационную и дополнительную образовательную работу с учащимися школ, способствуют повышению уровня компетентности учащихся в области ИКТ и робототехники, добавил Петр Иванов.

По линии сотрудничества с Университетом НТИ в целях подготовки специалистов, востребованных в условиях цифровой экономики, СВФУ реализует следующие проекты:

Пространство коллективной работы «Точка кипения»

В 2020 году открыта Университетская «Точка кипения». Она стала пространством для апробации и адаптации передовых цифровых технологий для образования. Формат «Точек» позволяет быстро тестировать новые практики, в том числе связанные с формированием персональных образовательных траекторий студентов и преподавателей, использованием цифрового следа.

ПОИ – проектно-образовательный интенсив по модели «Университета 20.35» проведен в 2019-2020 учебном году. В рамках интенсива более 350 студентов прошли диагностику на платформе Университета НТИ. По итогам были отобраны 160 человек, они сформировали проектные команды и работали над решением актуальных задач индустриальных партнеров университета по рынкам НТИ Edunet, Healthnet и Finnnet при поддержке партнеров интенсива – АКБ «Алмазэргиэнбанк», АЭБ АйТи, IT-парка, MyTona, Vedroid, ИРПО РС (Я), Минздрав РС(Я), СБИ «Oreh» СВФУ, «Future Skills: NEFU», ИМИ СВФУ. Студенческие команды на практике получили опыт проектной работы, выявили свои слабые и сильные стороны, повысили уровень компетенций, необходимых для исполнения работ по проектам.

CDO.

СВФУ реализует проекты по развитию компетенции цифровой экономики у государственных, муниципальных служащих.

В ноябре 2019 на базе СВФУ совместно Томским государственным университетом проведено обучение проектных команд государственных и муниципальных служащих подведомственных учреждений компетенциям цифровой экономики на курсах повышения квалификации «Управление, основанное на данных – CDO в органах власти». Обучение успешно прошли 197 управленцев из 17 проектных команд. В рамках обучения проектные команды проработали актуальные проблемы населения Якутии и представили их решения с использованием современных подходов и изученного инструментария по анализу данных. Проекты были высоко оценены министром инноваций РС(Я) на итоговой защите.

Цифровые сертификаты и персональные профили компетенций

СВФУ принимает участие в проекте по апробации предоставления персональных цифровых сертификатов по компетенциям цифровой экономики согласно плана мероприятий («Дорожная карта») по апробации модели предоставления персональных цифровых сертификатов. Цифровые сертификаты получили 1164 жителя Якутии. СВФУ является участником апробации модели использования персональных профилей компетенций среди образовательных организаций и пилотных компаний цифровой экономики, использования персональных профилей компетенций для выбора траектории развития, приема на новую позицию в организации.