Как супругам получить два вычета за одно жилье и вернуть до 520 000 ₽ НДФЛ?

При покупке жилья можно получить имущественный вычет. Он позволяет вернуть уплаченный налог на доходы.

🔹 Размер вычета

Это расходы на покупку жилья, но не более 2 000 000 ₽ на человека — один раз в жизни.

🔹 Если квартиру купили в браке

Лимит установлен для человека, а не для объекта. Каждый супруг может получить вычет в пределах 2 000 000 ₽, в том числе по одной и той же общей квартире.

Так можно сделать, если квартира стоит больше 2 млн ₽. Например, 4 млн ₽ — тогда муж заявит вычет в размере 2 млн ₽ и жена — в размере 2 млн ₽. На двоих они вернут 520 000 ₽ уплаченного налога.

Распределить между собой стоимость жилья можно в любой пропорции — по соглашению. Например, если квартира стоит 3 млн ₽, муж может использовать 2 млн ₽ вычета, а жена — 1 млн ₽, или наоборот. Мужу налоговая вернет 260 000 ₽, жене — 130 000 ₽.

🔹 Если в документах указан один супруг

При покупке жилья в браке сам объект и расходы — общие. Неважно, кто платил или указан собственником. Право на вычет имеют оба супруга — но только в пределах стоимости жилья, оплаченной своими деньгами. Маткапитал не учитывается.

Например, квартира стоит 5 млн ₽. Собственник по документам — муж, плательщик — тоже он. Но вычет заявляют оба супруга — по 2 млн ₽ каждый. Просто жене нужно приложить к декларации свидетельство о браке.

🔹 Сумма к возврату

Возвращается фактически уплаченный НДФЛ по ставке 13%. То есть максимальная сумма к возврату — 260 000 ₽ для одного человека. На двоих — максимум 520 000 ₽. Столько получится вернуть при покупке жилья от 4 млн ₽. Деньги можно получать частями несколько лет.

🔹 Как вернуть налог

✔️ За прошлые годы нужно подать декларацию — удобно через личный кабинет.

✔️ В текущем году вычет можно оформить через работодателя. Вот инструкция.

🔹 Если супруг не платит НДФЛ

Он не сможет получить вычет и вернуть налог.

🔹 Если купили новостройку

Право на вычет возникает после регистрации собственности. Налог можно вернуть начиная с того года, когда подписан акт приема-передачи.

🔹 Если брали кредит

Дополнительно супруги могут получить вычет в размере уплаченных процентов за ипотеку.

🔸 7 фактов о вычете за жилье

🔸 Что такое имущественный вычет