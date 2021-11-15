Как студенты Якутской балетной школы стали отличниками культуры Якутии

Министр культуры и духовного развития РС(Я) Юрий Куприянов вручил почётные знаки «Отличник культуры Республики Саха (Якутия)» студентам второго курса Якутской балетной школы им. А. и Н. Посельских Алисии Пак и Ивану Одинцову. Впервые столь юные артисты удостоены подобной награды.

Чествование победителей международных конкурсов, студентов второго курса Якутской балетной школы им. А. и Н. Посельских Алисии Пак и Ивана Одинцова состоялось на родной сцене ребят — в Балетной школе. Почетный знак вручается за вклад в развитие культуры и искусства Республики Саха (Якутия).В 2020-2021 год студенты достигли высоких профессиональных успехов, за что им и были присуждены звания. От Фонда Будущих поколений юным артистам вручили денежные премии по 25 тысяч руб.

— Эти действительно талантливые ребята — настоящие восходящие звезды, которые только зажигаются, наше будущее. Хочется пожелать им дальнейшего развития в профессии, новых больших побед. Пусть они и дальше продолжают блистательно представлять нашу республику на всевозможных конкурсах и радуют зрителей своим талантом, — отметил Юрий Куприянов.

В этом году студентка Якутской балетной школы Алисия Пак стала победительницей специального проекта телеканала России «Культура» «Большие и маленькие» в Москве. Также стала обладателем:

— Гран-при регионального этапа, лауреатом российской национальной премии «Студент года – 2020», в номинации «Творческая личность»

— Специального диплома «За артистизм и легкое исполнение» XX молодежных Дельфийских игр России в г. Пермь

— Гранта Целевого фонда будущих поколений Республики Саха (Якутия)

Алисия лауреат 3-й премии V Международного детско-юношеского конкурса «Щелкунчик приглашает» в г. Екатеринбург; 2-й премии Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов в номинации «Характерный и народно-сценический танец» в г. Ярославль. Лауреат и дипломант IV Международного фестиваля-конкурса хореографических училищ и академий «Малый Нуреевский» в Уфе. Дипломант VII международного конкурса-фестиваля хореографических учебных заведений «Орлеу», г. Алматы (Казахстан). Также Алисия стипендиат Фонда Аксении Васильевны Посельской и фонда Светланы Захаровой.

Больших успехов к своим 17 годам достиг и стипендиат Фонда Галины Улановой и Светланы Захаровой Иван Одинцов. Он стал обладателем Гранта Целевого фонда будущих поколений РС (Я).

Лауреатом:

— 3 премии Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов в г. Москва и Ярославль

— 2 премии XX молодежных Дельфийских игр России в г. Пермь

— 3 премии общероссийского конкурса «Молодые дарования России»

— 3 премии VIII Международного конкурса Юрия Григоровича «Молодой балет мира» в г. Сочи

— 3 премии VII международного конкурса-фестиваля хореографических учебных заведений «Орлеу», г. Алматы (Казахстан)

— 1 премии в трех номинациях: «Классический танец», «Народно-сценический танец», «Импровизация» Международного фестиваля-конкурса хореографических училищ и академий «Малый Нуреевский»в Уфе (2021 г), что стало небывалым успехом для Балетной школы Якутска.

Также Иван дипломант 2 премии регионального этапа российской национальной премии «Студент года – 2020», в номинации «Профессионал года».